Bruno, da dupla com Marrone, pede desculpas a repórter após fala transfóbica em entrevista

O cantor sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual pede desculpas a Lisa Gomes, mulher trans e repórter da RedeTV!, após uma fala de cunho transfóbico direcionada à jornalista durante uma entrevista. No vídeo, o artista admite ter sido “inconsequente” e “infantil”.

O vídeo foi publicado nesta segunda-feira (15), dias depois de um evento sertanejo. Na ocasião, Bruno teria perguntado para Lisa se ela “tinha p*u”, se referindo ao órgão sexual masculino, causando constrangimento na repórter que se preparava para entrevistar o cantor.

“Eu tô aqui pra pedir desculpas pra Lisa Gomes pelo que eu perguntei pra ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpas, eu acho que não tem como voltar no tempo. Perdão, Lisa Gomes”, disse Bruno.

“Eu estava lá para trabalhar”

Também em vídeo, a repórter Lisa Gomes, do programa TV Fama, também se manifestou sobre o assunto. A profissional agradeceu o apoio e carinho recebido após a situação, mas desabafou sobre os danos causados pela fala de Bruno: “Foi horrível. Me trouxe novamente a um lugar em que eu não gostaria de estar”.

“Eu tive meus direitos violados, sim. Me senti invadida, senti minha intimidade exposta de uma forma como eu não gostaria. Então, tudo isso me fez muito mal”, afirmou, emocionada.

Lisa destacou que no momento do ocorrido ela cumpria sua função de repórter, e que a fala do cantor não ofendeu só a ela, mas a toda uma comunidade. “Eu estava lá para trabalhar, exercer minha função como repórter, com todo amor do mundo como eu sempre faço. Eu estava la trabalhando. Não fui me divertir, fui trabalhar pra divulgar você, divulgar teu trabalho [...]. Machucou, incomodou. Não só a mim, mas toda uma comunidade. Essa comunidade que busca por respeito, que busca por espaço no mercado de trabalho”, pontuou.