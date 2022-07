Burguer Time: veja os vencedores do festival que elegeu os melhores sanduíches de Goiânia

Hamburgueria gourmet ou pit dog? Independentemente da resposta, o que o goiano gosta mesmo é de um bom sanduíche. Escolher o melhor deles servido na Grande Goiânia foi o desafio proposto pelo Festival Burguer Time, que elegeu o Mafuá e o Eldorado Burg nas categorias de hamburgueria e pit dog, respectivamente.

O resultado da edição 2022 da competição gastronômica, que reuniu 48 participantes da região metropolitana, foi anunciado na noite desta segunda-feira (25/7), durante a cerimônia de premiação no no Sesc Faiçalville.

Durante 17 dias, público e jurados puderam visitar os estabelecimentos participantes avaliar os sanduíches nas categorias hamburgueria e pit dogs. O Mafuá levou o título de melhor hambúrguer com o sanduíche Pastrami Brabo. Já o Eldoraro Burg venceu com o X-Espetacular de Costela Especial como o melhor sanduíche de pit dog.

Além dos primeiros lugares, o festival premiou os segundos e terceiros colocados em cada categoria. Em hamburgueria, a segunda posição foi para o Villa Burger & Beer e a terceira, para o Alhodito. Entre os pit dogs o segundo lugar ficou com o Rooma Sanduicheria e o terceiro, Pequizeiro Burger.

De acordo com a organização do festival, o Burger Time também bateu recorde de sanduíches vendidos: foram 31.289 hambúrgueres comercializados em 17 dias de evento (17 de junho a 3 de julho).

Uma das organizadoras do evento, Cynnara Bretas diz que o Burguer Time alcançou seu objetivo de apoiar os estabelecimentos participantes em uma retomada após o fim de restrições por causa da pandemia. “O foco foi realizar um festival que pudesse estimular esse retorno das pessoas e até atrair novos clientes aos estabelecimentos, além de fomentar e valorizar os empreendimentos que participam do evento”, afirmou.

Além da valorização dos pequenos negócios de alimentação fora do lar e o aumento do faturamento dos estabelecimentos, Cynnara lista como resultados positivos do projeto a valorização da cultura, dos ingredientes e das potencialidades locais, assim como a identificação de talentos locais e regionais.

Para participar, cada estabelecimento precisou criar uma receita inédita de sanduíche, no caso de pit dogs, ou de hambúrguer, para hamburguerias, bares e restaurantes, e inserir no cardápio da casa. A votação foi feita por meio de QR Code, disponível no display de mesa nos estabelecimentos ou pelo site: www.festivalburgertime.com.br.

Intercâmbio

Para os idealizadores, o festival também permitiu o intercâmbio entre a tradição dos pit dogs, oficialmente reconhecida como patrimônio cultural de Goiânia, com os hambúrgueres gourmets, que caíram no gosto do goianiense. O festival foi idealizado pela produtora de eventos Cynnara Bretas, o empresário Mateus Suassuna e pela chef de cozinha Patricia Garcia. Também contou com a produção executiva de Gabrielle Carvalho.

O Festival teve como co-realizadores a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Goiás) e do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia (Sindpitdog), com apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás), Prefeitura de Goiânia, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás), Instituto Hub Cerrado e Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiânia (AJE Goiânia).