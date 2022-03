Buscas por menina de 11 anos que desapareceu enquanto brincava em rio de Uruaçu continuam

Continuam neste domingo (6) as buscas pela menina de 11 anos que desapareceu, na última sexta-feira (4), enquanto brincava no Rio Passa Três, em Uruaçu, município do norte goiano. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, sete militares estão procurando pela adolescente na região.

A menina estava brincando às margens do manancial com outros cinco adolescentes quando entrou na água e não retornou a superfície. No sábado, equipes dos corpos de bombeiros foram deslocados para realizar as buscas, que se estenderam em um raio de três quilômetros.

Uma equipe de mergulhadores de Goiânia reforça o trabalho.