Câmara aprova em definitivo projeto que dá nome de Iris Rezende a novo viaduto da Perimetral Norte

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (31), em segunda votação, o projeto de lei que batiza o novo viaduto construído na Perimetral Norte com a Avenida Goiás com o nome do ex-governador de Goiás Iris Rezende, que também foi prefeito da capital.

Homenageado, Iris morreu em novembro do ano passado. O projeto de lei aprovado foi proposto pelo vereador Clécio Alves (Republicanos). O mesmo parlamentar que tentou homenagear o ex-prefeito mudando o nome da Avenida Castelo Branco.

A ideia era substituir o nome de um dos presidentes da época da ditadura militar. Após protestos de representantes de comerciantes locais, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) vetou a proposta.

A homenagem a Iris no viaduto também quase encontrou obstáculo na Prefeitura de Goiânia, Isso porque Cruz havia enviado à Casa um projeto para que o viaduto recebesse o nome do bispo Abigail Carlos de Almeida.

No entanto, como a proposta de Clécio foi apresentada antes, o prefeito recuou de seu projeto e, com isso, o batismo com o nome de Iris deve ser oficializado. Com a aprovação definitiva, o texto agora segue para sanção.

A inauguração do viaduto, que integra o corredor BRT Norte-Sul de Goiânia, estava prevista para esta terça, mas foi adiada pela segunda vez. A nova previsão é de que a entrega seja feita no dia 9 de junho.