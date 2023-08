Câmara aprova projeto que permite que pessoas com deficiência desembarquem entre pontos de ônibus

Foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia o projeto de lei que dá o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias dos pontos de ônibus para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De autoria do vereador William Veloso (PL), a lei foi acatada após sessão nesta terça-feira (15). A matéria segue para sanção do prefeito Rogério Cruz.

De acordo com o texto, o desembarque entre as paradas obrigatórias dos pontos não se aplica aos corredores exclusivos para ônibus da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC). Portanto, o desembarque, nestas vias, será feito exclusivamente nas paradas obrigatórias e estações.

Para Velloso, a medida visa melhorar a mobilidade urbana e promover acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. “Acredito que nossa proposta vai dar um pouco de dignidade a essas pessoas. O bem-estar é essencial às pessoas que necessitam de uma atenção especial", concluiu.

A reportagem entrou em contato com CMTC, para saber se, caso a lei seja sancionada, os motoristas passariam por algum treinamento.Porém, a companhia informou que deve aguardar o “posicionamento da Prefeitura de Goiânia.”