Câmara de Goiânia aprova em primeira votação liberação do uso de máscara

Atualizada às 12h45.

Foi aprovado por unanimidade na sessão desta quarta-feira (16), em primeira votação, o projeto de lei que revoga o uso obrigatório de máscaras de proteção facial em Goiânia. Antes de ser votado em plenário, a matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, com o parecer favorável do relator Geverson Abel (Avante).

Na prática, essa aprovação apenas revoga a lei do uso de máscaras em ambientes internos e externos de Goiânia. Mas para que se possa, de fato suspender o uso será necessário um novo decreto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) regulamentando e detalhando se algum local ainda precisará do uso e limitação de público nos espaços, por exemplo.

Líder do prefeito na Câmara Anselmo Pereira (MDB), informou que o projeto encaminhado pelo gestor municipal será enviado para a Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Mauro Rubem (PT), para ser votado ainda hoje, no período da tarde.

Com isso, a expectativa é de que o projeto seja votado nesta quinta-feira (17) em segunda e última votação. Depois disso ainda precisa ser encaminhado ao prefeito para ser sancionado.