Câmara de Goiânia aprova pagamentos de entradas em Zoológico e Mutirama com PIX e cartões

A Câmara de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (3) o projeto que viabiliza o pagamento com cartões de crédito, débito e PIX para serviços públicos como o Mutirama e o Zoológico. A reportagem, o autor da proposta, o vereador Lucas Kitão (PSD), afirma que esta é uma forma de manter a Prefeitura atualizada.

A Prefeitura de Goiânia afirma que tem 15 dias para analisar a proposta para sanção ou veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Além disso, confirmou que, atualmente, o pagamento é feito apenas em dinheiro e disse que será necessário implementar suporte tecnológico para as novas formas de pagamento.

Kitão afirma que os cidadãos enfrentam dificuldades para pagar as entradas do Mutirama e do Zoológico, por exemplo, devido ao pagamento em dinheiro. “Nós temos muitas reclamações de famílias que não conseguem entrar, pois não sacaram o dinheiro. Hoje é muito comum pagar de outras formas”, diz.

O parlamentar destaca que, atualmente, as pessoas não andam com dinheiro no bolso por motivos de segurança e que os serviços públicos precisam se atualizar com essa nova realidade. “A Prefeitura precisa se atualizar ao mundo que a gente vive. Isso só vai facilitar a vida do cidadão e do contribuinte”, enfatiza.

Transparência

Segundo Kitão, o registro das transações via cartão de crédito, débito e PIX também dará mais transparência ao pagamento dos serviços públicos. “Se o cidadão puder pagar com cartão, é mais fácil e com o Pix, é mais rápido. Com essas formas de pagamento, o processo será mais rápido e transparente”, diz.

A proposta também abrange diversos serviços públicos, como por exemplo, o pagamento de impostos, tributos e taxas do município. Se sancionada, a Prefeitura terá até 180 dias para implantar as novas formas de pagamento.

“Se a gente simplificar, o município vai conseguir arrecadar muito mais e a vida do cidadão será mais fácil. O prazo de 180 dias é para que não haja desculpas para implantar as novas formas de pagamento. É para a mudança do sistema, formulação da chave PIX e fazer organização administrativa”, finaliza Kitão.