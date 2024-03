Câmara de Goiânia fará concurso para 54 vagas com salário de até R$ 9 mil

A Câmara Municipal de Goiânia tem concurso previsto para ser realizado ainda no primeiro semestre de 2024. São 19 vagas de nível superior e 35 de nível médio, com salários de até R$ 9.254,36. É nesse contexto que os vereadores aprovaram, em primeira votação, nesta terça-feira (6), o projeto de resolução proposto pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), que autoriza a Casa a realizar concurso público em ano eleitoral.

O jornal apurou que a realização do concurso é uma vontade de Policarpo. Servidor público, o presidente quer deixar o concurso como uma marca de suas gestões à frente da Câmara. Policarpo é guarda civil metropolitano e está na presidência da Casa desde 2019. No fim de 2024, ele termina o terceiro mandato no comando da mesa diretora.

Além disso, o objetivo do concurso é preencher vagas que surgiram na Casa. De nível superior, são seis vagas para analista de sistemas, duas para médico do trabalho, duas para tradutor e intérprete de libras, duas para arquivista, além dos cargos com uma só vaga: analista de comunicação, analista de suporte de rede e de sistemas, analista técnico legislativo, cerimonialista, contador, designer gráfico e animação e economista.

No nível médio, são seis vagas para agente administrativo, quatro para atendente de recepção e cerimonial, quatro para cinegrafista, três de editor de vídeo, duas de motorista, duas de operador de caracteres, duas de operador de switcher, duas de técnico de informática, duas de técnico de eletroeletrônica, duas de técnico em iluminação, duas de técnico em telecomunicação. Além disso, nas vagas de nível médio, há cargos com um único posto para cada: agente de manutenção, agente para assuntos legislativos, fotógrafo e operador de áudio e vídeo.

O salário é de R$ 9.254,36 para os cargos de nível superior. Para as vagas de nível médio, a remuneração é de R$ 6.015,33. No total, a Câmara pagaria R$ 386.369,89 com os novos servidores. De acordo com o diretor de Comunicação da Casa, Carlos Eduardo Reche, o próximo passo é a contratação da empresa que realizará o concurso.

Reche explica que boa parte dos cargos será para suprir a demanda da TV Câmara que foi reestruturada recentemente. “Acabamos de montar a televisão nova, então falta editor, cinegrafista. Então, estamos fazendo para a comunicação também”, afirmou.

As demais vagas abriram por conta de aposentadorias e porque alguns servidores passaram em outros concursos. “Agora mesmo temos três servidores efetivos que passaram em outros concursos e vão sair em breve”, antecipou. O diretor também cita a necessidade de reduzir a disparidade entre efetivos e comissionados na Câmara. Recentemente, O POPULAR mostrou que os gabinetes dos vereadores aumentaram em mais de 70% a quantidade de comissionados.

Projeto

O projeto de resolução aprovado nesta terça (5) foi feito para adequar o Regimento Interno da Casa. Além da necessidade de preencher vagas, a justificativa é de que a própria legislação eleitoral brasileira não impede a realização de concursos em ano eleitoral. Em outubro, haverá a eleição municipal, quando serão escolhidos o prefeito e os vereadores para o mandato de 2025 a 2028.

O texto também continha uma previsão de que as propostas de títulos de cidadania passassem pela mesa diretora antes, já que envolvem gastos para a Câmara Municipal de Goiânia. No entanto, os vereadores retiraram essa previsão do texto quando ele era apreciado na Comissão Mista. No ano passado, a Casa aumentou a quantidade máxima permitida de títulos apresentados por vereador, passando de oito para 15.