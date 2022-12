Câmara de Goiânia terá concurso com 22 vagas; veja cargos

O Plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, por unanimidade, em primeira votação, nesta quarta-feira (14), o projeto de lei nº 414/2022, que autoriza o Legislativo goianiense a realizar concurso público para preencher vagas do quadro permanente de servidores. Os novos cargos irão suprir necessidades da Diretoria de Tecnologia da Informação, da TV Câmara e do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt).

Ao todo, serão criadas 22 novas vagas, sendo 15 de nível médio e 7 de nível superior. Com a realização do concurso, a Câmara busca atender à demanda por profissionais de nível técnico, necessários após reestruturação da TV Câmara, e repor vagas de servidores que se aposentaram ou pediram exoneração nos diversos departamentos da Casa.

O acompanhamento e programação das etapas necessárias à realização do concurso serão de responsabilidade da Comissão Permanente de Concurso Público e Estágio Probatório. A Comissão também é responsável pela fiscalização do certame e deverá iniciar processo de escolha da instituição responsável por aplicar as provas, após aprovação do projeto em segundo turno.

Confira a relação de cargos:

Nível médio:

4 cargos de cinegrafista

3, de editor de vídeo

2, de operador de caracteres

2, de operador de switcher

2, de técnico eletroeletrônico

2, de técnico em telecomunicações



Nível superior:

1 cargo de analista de Suporte de Rede e Sistemas

2, de arquivista

1, de designer gráfico e de animação

1 cargo de médico do trabalho

2 cargos de tradutor e intérprete de Libras