Câmara de Inhumas decide abrir procedimento para apurar ida de vereador a ato terrorista em Brasília

Em resposta a uma solicitação de informações feita pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), a Câmara Municipal de Inhumas informou que vai instaurar um procedimento para apurar a ida do vereador José Ruy (PTC) aos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo (8). O político aparece em um vídeo que viralizou nas redes sociais caminhando e acenando para a câmera na área invadida do Congresso Nacional.

O ofício de resposta à solicitação da DPE-GO, que se referiu à atitude de José Ruy como “inconcebível”, foi enviado pela Câmara de Inhumas nesta terça-feira (10). No documento, o órgão legislativo afirma que os atos registrados nos prédios dos Três Poderes são “intoleráveis e inadmissíveis, posto que representam um ataque as instituições”.

A Câmara nega, ainda, ter custeado a ida do parlamentar aos atos e declarou que “os gastos públicos realizados pelo legislativo inhumense obedecem estritamente aos princípios constitucionais, e em nenhuma hipótese seriam disponibilizados para atos se não estão em irrestrita consonância com o exercício da legislatura e do interesse público”.

“Referente a instauração de procedimento por quebra de decoro parlamentar, informamos que será instaurado o devido procedimento cabível, para apurar os fatos publicamente apresentados, à luz do regimento interno, da lei orgânica municipal, e do código de ética dos vereadores, respeitando ainda, outros mandamentos legais, como o contraditório e a ampla defesa”, conclui o ofício, que leva a assinatura do presidente da Casa, o vereador Suair Teles.

A reportagem não conseguiu localizar o vereador para um posicionamento. O espaço permanece aberto.