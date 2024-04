Cadastramento de construtores e zeladores para os cemitérios municipais é aberto, em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) convoca construtores e zeladores de cemitérios municipais para cadastramento e recadastramento.

Os interessados têm até sexta-feira (5), para entregar a documentação na Gerência de Administração de Cemitérios e Central de Óbitos da Sedhs, localizada na Rua Francisca Costa Cunha D. Tita, nº 679, no Setor Aeroporto. Se possuir ajudante, este também deverá ser cadastrado por meio de requerimento próprio.

O objetivo é manter atualizados os registros dos profissionais responsáveis pela construção e manutenção desses espaços essenciais para a comunidade e para selecionar novos profissionais da área que estejam interessados em participar da seleção.

Documentação

Para o cadastramento de pessoa física, serão necessários os seguintes documentos: Carteira de Identidade Civil, CPF, comprovante de endereço, Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual, Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal e Cadastro de Atividades Econômicas (CAE) da Secretaria Municipal de Finanças.



O prestador de serviço deve apresentar no ato de cadastramento, declaração devidamente assinada e precisa estar ciente das obrigações e proibições no âmbito dos cemitérios, previstas no decreto de número 2.813, de 10 de dezembro de 2019.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3524-2641.