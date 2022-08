Cadela é abandonada por dono e fica 10 dias sem comida e água

Uma cadela que estava abandonada há mais de 10 dias pelo tutor foi resgatada nesta segunda-feira (15) pelo Grupo de Proteção Animal (GPA) da Delegacia Estadual de Crimes Contra o Meio-Ambiente (Dema) no setor Monte Pascoal, em Goiânia.

As investigações apuraram que o dono do animal se mudou para o interior e o deixou trancado, sem comida e água e sem nenhum responsável por seus cuidados.

No local, os policiais encontraram a cadela extremamente magra e com presença de parasitas. Os agentes confirmaram que não havia comida e água no local. O animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário São Francisco de Assis, sob responsabilidade do Grupo Vida Lata.

O tutor foi identificado e poderá responder por crime de maus-tratos, cuja pena pode variar de 2 a 5 anos de prisão em caso de cães ou gatos.