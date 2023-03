Caiado sanciona lei que cria Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher

O governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou nesta quarta-feira (8) o projeto de lei que cria a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem). A unidade será chefiada pela delegada Ana Elisa Gomes que falou sobre a importância de fortalecer a rede de combate à violência contra a mulher e as mudanças que devem ocorrer com a criação da Deaem.

“A criação da Delegacia Estadual demonstra o comprometimento com essa luta e, com a Deaem, a causa terá mais representatividade. Ela vai abrir portas para que as demandas das especializadas sejam tratadas de forma mais rápida e com menos burocracia”, enfatizou. A nova delegacia será criada a partir da junção das 1ª e 2ª Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia.

Segundo a futura titular, a Delegacia Estadual vai atender as demandas da capital e apoiar as delegacias especializadas de cidades do interior em casos complexos. Além disso, a delegada destaca que os casos de feminicídio, em Goiânia, serão investigados pela Deaem. Até o momento, as investigações são feitas pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

“Essa é uma mudança importante, pois seremos nós a investigar a violência desde o início. Entretanto, nosso objetivo é que essas investigações não precisem ser realizadas. Com as mudanças, queremos reduzir as estatísticas e conseguir que esses crimes não ocorram mais”, enfatiza. Para isso, a investigadora explica que será implantado um projeto para compartilhamento de boas práticas.

A investigadora destaca que o projeto visa contribuir para a redução dos crimes contra a mulher. “Vamos criar uma parceria entre todas as especializadas para compartilhar experiências e ações que deram certo em determinado município e que podem dar certo em outros. Vamos unificar essas ações e usá-las como modelo para a redução dessa criminalidade”, explica.

Todos por Elas

Além da Deaem, foi criado o protocolo Todos por Elas para incentivar bares, restaurantes, hotéis e comércio em geral a apoiar mulheres em situação de risco. “Queremos evidenciar a importância desses estabelecimentos que recebem mulheres em situação de violência. Ele orienta os funcionários sobre como se comportar e acolher essas vítimas”, explica Ana Elisa Gomes.

A delegada também destaca que a Polícia Civil (PC) vai contar com o apoio da Polícia Militar (PM), que deverá reforçar as equipes do Batalhão Maria da Penha. “A patrulha já é bem abrangente, mas houve uma determinação para que essas equipes estejam em todas as localidades que existem batalhões da PM. Com isso, vamos acolher as vítimas de todas as regiões do Estado”, finaliza.