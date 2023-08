Caiapônia recebe título de “Capital das Cachoeiras”

Foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) a Lei Estadual nº 22.159, que confere ao Município de Caiapônia, no oeste do estado, o título de “Capital das Cachoeiras”. A lei é de autoria do deputado George Morais (PDT).

No projeto de lei que originou a legislação, o parlamentar argumenta, como justificativa para o projeto, que no município existem “centenas de cachoeiras, cascatas, mirantes e grutas, espalhadas pela região”. Ele cita algumas das cachoeiras: Santa Helena, Lajeado, Samambaia, Jalapa, Campo Belo, entre outras.

O parlamentar falou sobre a importância da lei ao município. “A lei é importante principalmente porque ela traz consigo um despertar para o turismo. É um grande potencial para o turismo ecológico, já que as cachoeiras são um grande atrativo. A lei se torna um modo mais fácil de divulgar e também de consolidar a indústria do turismo no município. É um título merecido”, afirmou Morais.

George Morais ainda completa que a existência desse número variado de cachoeiras proporciona uma “beleza natural inestimável, e, em razão de algumas serem locais apropriadas para banho, e de oferecer locais para camping, atraem a presença de turistas’, ressaltou.