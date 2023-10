Caixa leiloa 64 imóveis em Goiás com descontos de até 94%; veja como participar

A Caixa Econômica Federal irá realizar, em novembro, um leilão de imóveis, cujos descontos poderão chegar a 94% do valor, em Goiás. Ao todo, serão 64 unidades disponíveis no estado, e outras 736 espalhadas em todas as regiões do país. As consultas e lances poderão ser realizados por meio do site da Fidalgo Leilões até o dia 7 de novembro, às 10h.

As oportunidades são para aqueles que desejam comprar casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros. É importante ressaltar que os negócios ocorrerão de forma totalmente online e serão divididos em três fases, sendo que as próximas etapas do leilão acontecerão nos dias 17 de novembro e 5 de dezembro.

Segundo a Caixa, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Para isso, é necessário efetuar o cadastro no site e enviar os documentos citados no edital. Além disso, é recomendável que sejam realizadas pesquisas como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos - como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e condomínio - estado de conservação, entre outros.

Além dos descontos, existem também condições especiais de pagamentos, as quais estão especificadas na descrição de cada imóvel. Algumas possibilidades são o financiamento, o pagamento à vista e a opção de pagar com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É importante ressaltar, no entanto, que, nos casos de financiamento, o interessado deve procurar uma agência da Caixa antes do leilão para obter a carta de crédito aprovada.

Imóveis em Goiás

Um dos imóveis disponíveis em Goiás com desconto de 94% é uma casa localizada na Cidade Ocidental. Com 86,8 metros quadrados, e avaliada em R$ 108 mil, o lance mínimo da propriedade é de somente R$ 6.328,80.

Outro imóvel na mesma cidade, com o mesmo desconto, é um apartamento que possui dois quartos e varanda, avaliado em R$ 118.700. No leilão, o lance inicial é de R$ 6.955,82.

Na capital do estado, também podem ser encontrados imóveis avaliados em mais de R$ 160 mil, com lance inicial abaixo de R$ 100 mil, como um apartamento no Setor Jardim Presidente, por exemplo. A construção tem 55,17 metros quadrados e o lance inicial é de R$ 96.062,28.

Também podem ser encontrados imóveis nas cidades de Caldas Novas, Planaltina, Águas Lindas, Valparaíso e Jaraguá, com descontos a partir de 30% do valor inicial.