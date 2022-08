Caixa libera consulta ao Auxílio Caminhoneiro de R$ 2.000; veja passo a passo

A Caixa Econômica Federal liberou a consulta ao Auxílio Caminhoneiro, que será pago nesta terça-feira (9) no valor de R$ 2.000. Pelo Caixa Tem, os motoristas cadastrados na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) já conseguem confirmar que foram incluídos no novo auxílio e o valor das duas parcelas.

Para fazer a consulta, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção "Extrato". Quem estiver habilitado a receber o benefício encontrará, nos lançamentos futuros, as duas parcelas de R$ 1.000 cada, referente aos meses de julho e agosto.

TRANSFERÊNCIAS SERÃO LIMITADAS A R$ 600

O depósito dos valores ocorre de forma automática na poupança social digital aberta pela Caixa. Quando o dinheiro cair na poupança social digital, o beneficiário poderá transferir os valores para uma conta em outro banco ou na Caixa Econômica Federal, pagar contas, fazer compras, realizar um Pix ou gerar um código para fazer a retirada.

As operações, no entanto, podem ser limitadas. As transferências para outra conta, mesmo que em nome do beneficiário, são de até R$ 600 por operação. No caso do Pix, é possível fazer o Pix de pagamento e o Pix para retirada do dinheiro, o que obrigará o cidadão a ir até um caixa eletrônico da Caixa, uma casa lotérica ou um correspondente Caixa Aqui.

Os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito, retornarão para a União.

O Auxílio Caminhoneiro não é cumulativo com o Auxílio Taxista e será pago um benefício por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado.

Vão receber, nesta primeira etapa, 190.861 caminhoneiros, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

COMO BAIXAR O APLICATIVO CAIXA TEM

- Baixe ou atualize o aplicativo no seu celular. Para isso, é só acessar a Google Play Store ou a Apple Store e baixar o app Caixa Tem;

- O acesso é feito com CPF e senha; abra o app e informe o CPF e crie uma senha;

- Para gerar senha será necessário seguir sete passos. Dentre as informações que deverão ser fornecidas estão: CPF, nome completo, número do celular, CEP, dia, mês e ano de nascimento e email;

- Na próxima tela, crie uma senha, confirme a senha, vá em "Não sou um robô" e clique em "Cadastre-se";

- No seu primeiro acesso, você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação no APP;

- Informe corretamente o número do seu telefone para receber o código; depois, digite-o e será possível usar os serviços do Caixa Tem.

COMO CONSULTAR O VALOR DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

- Abra o aplicativo Caixa Tem em seu celular;

- Após digitar seu CPF e senha, clique em "Extrato";

- Selecione a opção "Futuro" que irá mostrar os próximo depósitos;

- Se você estiver cadastrado, irá visualizar as parcelas que serão depositadas na poupança digital.

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

Parcela - Previsão de pagamento

1ª e 2ª parcelas - 9 de agosto

3ª parcela - 24 de setembro

4ª parcela - 22 de outubro

5ª parcela - 26 de novembro

6ª parcela - 17 de dezembro

CAMINHONEIROS NÃO REGISTRARAM CARGAS PODEM FAZER AUTODECLARAÇÃO

Os transportadores que recebem o benefício neste terça, além de estarem com cadastro ativo no RNTR-C (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) em 31 de maio de 2022, tiveram operações de transporte registradas na ANTT em 2022.

Os demais caminhoneiros, também ativos no RNTR-C, mas sem operações registradas neste ano, deverão realizar no Portal Emprega Brasil ou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital para fazer a Autodeclaração do Termo de Registro do TAC, para garantir que estão aptos a realizar operações de transportes.

O período para que os caminhoneiros realizem a autodeclaração vai de 15 a 29 de agosto, sendo que o pagamento da primeira e da segunda parcelas está previsto para 6 de setembro.