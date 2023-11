Calor provoca aumento de consumo de energia elétrica

Com as altas temperaturas no Estado, aumentou o consumo médio de energia residencial dos goianos. Em outubro houve um recorde, ficou em 225 kWh por instalação, o maior da história de Goiás, batendo o registrado em outubro de 2020, na pandemia, quando o consumo médio chegou a 200 kWh por instalação.

Como uma nova onda de calor está prevista, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a Equatorial orienta que clientes adotem hábitos de economia durante. Dados do Cimehgo mostram que o calor deve ficar mais intenso a partir do final de semana.



Para se ter uma ideia, normalmente o consumo médio residencial dos goianos fica na faixa de 166 kWh. A onda de calor tem provocado sobrecarga na rede elétrica de todo o País. O Operador Nacional do Sistema (ONS) registrou aumento de 7,3% na demanda de carga em todo o Brasil no mês de setembro e prevê crescimento de 7,6% em novembro.



Essa condição climática adversa, associada ao aumento do consumo, provoca desarmes nos disjuntores de entrada de prédios, condomínios e mesmo de residências que não estão dimensionados para esse crescimento no consumo de energia. Por isso, é importante que o cliente esteja atento à sua rede interna.



Abaixo, algumas orientações que podem ajudar a economizar nesta época de calor:

Ar-condicionado:

- Ao adquirir novos equipamentos, escolha os modelos mais econômicos, com selo Procel de eficiência energética com classificação A, mais econômica.

- Ajuste a temperatura para 23°C ou mais. As temperaturas mais baixas podem não ser alcançadas e fazer o aparelho trabalhar o tempo todo em potência máxima.

- Mantenha os filtros de ar limpos, bem como as grades de troca de calor da unidade externa (condensadora).



Geladeiras, freezers, adegas e cervejeiras:

- Faça revisões periódicas, com profissionais capacitados, das borrachas de isolamento das portas e sensores de temperatura, para evitar consumo excessivo.

- Organize os alimentos para que você possa encontrar o que você precisa rapidamente.

- Evite abrir os equipamentos com frequência, pois o ar quente exige mais energia para resfriar e atingir novamente a temperatura ajustada.

- Não utilize a parte de trás para secar objetos.

- Degele e limpe a geladeira com frequência.

- Não forre as prateleiras, isso dificulta a circulação interna do ar.

- Limpe a grade traseira da geladeira periodicamente. A gordura e sujeira que acumula nessa grade dificulta a troca de temperatura e provoca maior gasto de energia. Faça a limpeza com o equipamento desligado da energia e seguindo as orientações do fabricante.



Chuveiro elétrico:

- Feche a torneira para se ensaboar.

- Tome banhos rápidos e, se possível, com a chave de temperatura na posição “verão”, o que pode reduzir o consumo em até 30%.

- Compre sempre chuveiros de menor potência, preferencialmente até 4.000 Watts, que consomem menos.

- Limpe com frequência os orifícios de saída de água. Se não estiverem limpos, haverá menos água e o chuveiro terá que ficar mais tempo ligado.