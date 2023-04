Caminhão tomba, atinge tubulação e provoca vazamento de amônia na fábrica da Itambé, em Goiânia

Um caminhão tombou, atingiu uma tubulação e provocou o vazamento de amônia no fim da manhã desta sexta-feira (28), na fábrica da Itambé, no Setor Novo Mundo, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente teve quatro vítimas e uma delas precisou ser levada para o hospital.

Um vídeo feito após o acidente mostra o caminhão guindaste com as rodas fora do chão e o guindaste caído sobre o telhado da fábrica. A reportagem entrou em contato com a empresa por e-mail para questionar como o acidente aconteceu, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Os Bombeiros não souberam informar se o motorista estava no caminhão no momento do acidente. “Uma vítima inalou o produto, ficou inconsciente e foi encaminhada pela empresa para o Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), no Parque das Amendoeiras, onde ficou aos cuidados médicos”, afirma.

A vítima já apresenta melhora e está com ardência nos olhos, informou os Bombeiros. O nome dela não foi divulgado e, por isso, a reportagem não pôde solicitar o estado de saúde ao hospital. “Outras três vítimas foram atendidas no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros”, detalha a corporação.