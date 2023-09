Campanha arrecada brinquedos para doações no Dia das Crianças

O projeto Anjos Grupo Soma realiza, até a próxima quarta-feira, dia 4 de outubro, arrecadação de brinquedos para serem doados a crianças em situação de vulnerabilidade social, no Dia das Crianças.

As entregas podem ser feitas na sede do Grupo Soma, situada na Rua T-31 com Rua Campinas, nº 830, no Setor Sol Nascente, ou em uma das unidades do Super Barão, em Goiânia ou Aparecida de Goiânia.



A iniciativa visa levar um pouco de alegria às crianças carentes durante o período de celebração. Podem ser doados brinquedos novos ou usados em bom estado. A doação pode, ainda, ser agendada por meio do contato de whatsapp (62) 99610-8160.