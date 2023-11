Campinas, Centro e Região da 44 estão entre os lugares mais quentes de Goiânia; entenda o motivo

O Centro, a Região da 44 e Campinas estão entre os locais mais quentes de Goiânia. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o motivo é a presença de poucas árvores e concentração de materiais como concreto e asfalto nesses pontos.

“A temperatura mais alta em alguns locais de Goiânia é o que nós chamamos de ilha de calor. Nós deveríamos ter o dobro do tamanho das ruas e avenidas, para fazer uma arborização que pudesse conter o calor, o que não foi feito na época da criação da cidade”, afirma o meteorologista.

“Dessa forma, a Região da 44, o Centro e Campinas são ilhas de calor, por conta da concentração de materiais como concreto e asfalto, que absorvem muito calor; e a pouca arborização”, destaca Amorim.

Ilhas de calor em Goiânia

De acordo com André Amorim, a região mais crítica do Centro é nos arredores da Praça do Bandeirante, por conta de maior concentração de materiais como concreto e asfalto, que absorvem muito calor. Por outro lado, bairros como Marista, Bueno e Pedro Ludovico apresentam melhor arborização e, portanto, melhores temperaturas.

As ilhas de calor são um fenômeno climático típico de áreas urbanas. Dentre as principais causas estão: o excesso de edificações adensadas e verticalizadas; a alta concentração de materiais como concreto e asfalto, que absorvem muito calor; e, claro, a pouca arborização.

Segundo Amorim, para diminuir a ilha de calor, a primeira ação seria arborizar novamente a região central da capital.

“Precisamos de um plano (de arborização) que aponte as espécies que podem ser plantadas e as áreas que podemos utilizar para formar pequenas ilhas verdes na cidade. Para ter uma noção, se você sair da 44 e ir até o Mutirama, ali no bosque, você vai sentir a diferença de temperatura em torno de 4ºC”, aponta André Amorim.

Em nota, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) afirmou que lançou, em junho de 2023, a 2ª etapa do Rearboriza Goiânia no bairro mais quente de Goiânia, Campinas. Segundo a pasta, foi realizado o plantio de 150 mudas de árvores no setor, na Rua Quintino Bocaiúva.

Já na Região da 44, o órgão disse que foram realizados o plantio de 120 mudas de árvores no ano passado (confira a nota na íntegra no final do texto).

A Amma ressaltou que moradores de toda Goiânia podem solicitar o plantio de mudas na porta de sua casa pelo WhatsApp do Disque-Árvore: (62) 9 9639-7495. O plantio é realizado com orientação técnica pela Amma e sem custos ao morador que recebe a doação da muda e mão de obra.

Nota da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma)

“A AMMA lançou em junho de 2023, a 2º etapa do Rearboriza Goiânia no bairro mais quente de Goiânia. Foi realizado o plantio de 150 mudas de árvores no setor Campinas, na Rua Quintino Bocaiúva, na técnicos definiram criteriosamente espécies adequadas às características locais. Após, operacionais da agência fizeram o plantio, além de trabalho de irrigação durante os primeiros meses, além de educação e conscientização junto aos moradores e comerciantes para irrigação e cuidado com as espécies plantadas".