Campus Party Goiás tem mais de 400 horas de palestras, ações de empreendedorismo e campeonatos

Apaixonados por tecnologia e inovação do Brasil e da América estarão reunidos, desta quarta-feira (15) até o próximo domingo (19), no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia, para a segunda edição presencial da Campus Party realizada na capital. Maior evento de entretenimento eletrônico do mundo, a Campus Party Goiás 2 (CPGoiás2) deve receber cerca de 70 mil pessoas na Open Campus, que é aberta ao público. São esperados por volta de 5 mil campuseiros na Arena, sendo que 2 mil devem ocupar as tradicionais barracas, que se tornaram uma das marcas registradas do evento.

Considerada a maior experiência tecnológica em internet das coisas, blockchain, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo, a Campus Party, realizada com o apoio do governo de Goiás, tem compromisso com a evolução científica e inovação. Este ano, a edição de Goiás terá formato figital, com programação física e digital. O público participante deve acompanhar mais de 400 horas de atividades, entre palestras, workshops, eSports, Arena Drones e

Robótica

Outra atração de destaque é Arena Include com atividades promovidas pelo Instituto Campus Party, com foco no ensino de robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica, oficinas de empreendedorismo e Internet das Coisas (IoT). Mais de 1.500 pessoas também devem participar das disputas de hackathon, focadas na criação de soluções para educação do futuro com ferramentas lowcode.

O CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, lembra que a edição de 2020 foi digital, devido ao isolamento provocado pela pandemia, enquanto o encontro no ano passado teve formato híbrido, com programação presencial e remota. “Agora, nesta edição ocuparemos um espaço bem maior no estacionamento do Passeio das Águas. Com isso, além de oferecermos mais atividades, o espaço proporcionará um maior conforto aos participantes e uma melhor experiência aos campuseiros”, destaca.

A Arena Robótica terá uma novidade especial este ano na capital, que deve agradar muito os visitantes: o Hóquei de Robôs, onde estudantes que se interessam por tecnologia e seus robôs disputam o melhor desempenho em robótica, controle das máquinas e trabalho em equipe. A Campus Party também abrigará a Campus Play, um espaço de games com disputas de vários jogos.

Palcos

Os tradicionais palcos do evento também trazem novas temáticas. Entre eles, estão o Palco Login, que falará de metaverso e realidade virtual, o T-800, uma homenagem ao famoso robô da série O Exterminador do Futuro, e o Palco Artemis 3, nave que levará para o espaço uma tripulação 100% feminina. Tonico lembra que todos os palcos transmitirão as palestras por streaming, que transmite dados pela internet sem a necessidade de baixar conteúdo em um dispositivo.

O empreendedorismo será abordado num espaço de simuladores de startups, com a participação de programas do Sebrae. “Receberemos todas as startups na Campus Party, que estarão expondo seus trabalhos e contando com a presença de mentores, investidores e aceleradoras”, destaca. O evento também terá o Palco Fábrica de Empreendedores, com conteúdos focados no empreendedorismo.

Durante a CPGoiás2, também acontece o Call for Talks, programa de submissão de conteúdos produzidos por campuseiros para campuseiros, que visa descobrir novos talentos na rede da Campus Party pelo Brasil. Ingressos ainda podem ser adquiridos no site https://brasil.campus-party.org/cpgoias2/.

Programação atenderá de estudantes a empreendedores

A Campus Party é conhecida por reunir diversas tribos interessadas em tecnologia, inovação e empreendedorismo. Por isso, sua programação contempla vários públicos. Enquanto o hackathon promove competições entre alunos de escolas públicas, que desenvolverão aplicativos úteis para a sociedade, o programa Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, possibilita que startups iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos.

As empresas de inovação receberão mentorias e treinamentos. “Um dos pilares da Campus Party é o empreendedorismo. Por meio dele, temos a oportunidade de conhecer novos negócios e produtos com foco na inovação”, destaca o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes. Desta forma, segundo ele, o evento abre possibilidades para que startups iniciantes e avançadas possam apresentar ao mercado seus projetos e produtos, além de entender como estão seus negócios atualmente.

O programa Startup 360 selecionou startups de inovação Early Stage, que são projetos pouco avançados, mas com equipes bem definidas, primeiros protótipos criados e testados, mas que ainda não receberam investimento. Mas também foram selecionadas startups Growth Stage, que são empresas mais avançadas, com uma equipe robusta e bem desenvolvida, que tenha produtos lançados no mercado, com ou sem investimento e que já possuam faturamento. A exposição de startups acontece de amanhã a domingo.

Low Code

Estudantes de 22 Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs), de diversas cidades do Estado, foram preparados para competirem entre si no hackathon da Campus. Eles fazem parte de duas equipes que participaram do Bootcamp Low Code, um evento feito pelo governo de Goiás, em parceria com a UFG, Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Secretaria da Educação (Seduc) e Universidade Federal de Goiás (UFG).

Lá, os estudantes aprenderam a desenvolver aplicativos utilizando a linguagem “Low Code”, de baixa codificação. O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Márcio César Pereira, lembra que os alunos tiveram preparação técnica e receberam noções de empreendedorismo. No final, formularam aplicativos de utilidade pública.

O superintendente do Passeio das Águas, Fredson Dourado, diz que a realização da Campus Party no shopping é o coroamento de um trabalho de captação, que consolida o centro de compras na vanguarda do varejo, projetando-o como um hub de experiências inéditas e de transformação digital.

“Esta é a segunda vez que abrigamos a Campus Party na sua versão completa. A cada nova experiência, queremos melhorar e otimizar nosso espaço. Somos o primeiro e único shopping no mundo a receber a Campus”, ressalta. Para integrar os clientes às atividades da Campus Party, foi idealizado um espaço na área de convivência e alimentação, onde funcionará o Palco Passeio pelo Futuro.