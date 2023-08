Cantor Regis Danese sofre acidente de carro a caminho de show em Goiás

O cantor gospel Regis Danese sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira (30). Em um vídeo divulgado por ele nas redes sociais, no início da noite, o cantor afirmou que estava a caminho de um show em Ceres, na região central de Goiás. O acidente aconteceu no Km 347 da BR-153, em Jaraguá.

“Acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim. Estou com muita dor no abdômen. Meu irmão estava no meu lado e ele está bem, não sofreu nada. Deus é bom. Deus é Fiel. Vai dar tudo certo.”

O cantor é intérprete do sucesso popular "Faz Um Milagre em Mim" e se apresentaria hoje durante a festa de 70 anos de aniversário da cidade de Ceres. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA).

Posicionamento

Nas redes sociais, Kelly Danese, esposa de Regis Danese, se pronunciou sobre o acidente. Ela está em Goiânia com a filha do casal.

“Na estrada, ele bateu de frente com uma carreta e parece que [o carro] capotou. Sei que agora ele está no hospital de Jaraguá, ele está bem, mas está muito machucado, infelizmente não conseguirá fazer o show” afirmou. "Só agradecer a Deus pela vida e pelo livramento", completou.