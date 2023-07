Capital do Estado é transferida para a cidade de Goiás

Em comemoração aos 296 anos da cidade de Goiás, celebrado no dia 25 de julho, o governo do Estado realizou a transferência simbólica das sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário para a antiga capital, nesta segunda-feira (24). O evento acontece em frente ao Palácio Conde dos Arcos, no centro histórico.

No cronograma divulgado pela administração estadual, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) visitará, ao longo do dia, a sede do Poder Judiciário na cidade, a primeira comarca do estado de Goiás. Depois, participará da instalação simbólica do Ministério Público de Goiás (MP-GO) em um dos prédios mais importantes da antiga Vila Boa, a Casa de Fundição.

À tarde, Caiado fará a instalação da sede simbólica da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), no Colégio Sant’Ana, às 15h, e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO), na sede da subseção municipal, ambas no centro histórico.

Para fechar a agenda, às 18h30, na Praça do Chafariz, no centro histórico da cidade de Goiás, o governador de Goiás entregará a Comenda da Ordem do Mérito Anhanguera a dezenas de autoridades e personalidades de Goiás e do país. A comenda é a mais alta honraria concedida pelo Estado e tem como finalidade reconhecer pessoas físicas e corporações militares pelos serviços prestados à Goiás.

Serviços

Além das solenidades, estão sendo oferecidos 34 serviços gratuitos na Praça de Eventos da cidade de Goiás. Os moradores poderão contar, até terça-feira (25), com serviços do Vapt Vupt, emissão de documentos pessoais, cadastro em programas sociais, exposição de artes, gibiteca, além da oferta de créditos pela GoiásFomento.

Além disso, estão sendo entregues pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), 133 cadeiras de rodas, 255 pacotes de fraldas, 20 caixas de leite especial e 45 colchões do tipo casca de ovo, além de kits de enxoval para bebê, bengalas e muletas.

Também serão entregues 155 cartões do programa Mães de Goiás e 30 cartões do Dignidade; 156 cartões do Bolsa Qualificação e 68 do Crédito Social. Haverá ainda oferta de vagas de emprego e inscrições em cursos profissionalizantes gratuitos, oficina de comidas vilaboenses e design de moda.