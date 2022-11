Caravana de Natal Coca-Cola leva a magia para diversas cidades de Goiás

Atualizada em 21/11 às 14h21.

A Coca-Cola, mais uma vez, compartilha com dezenas de cidades do Brasil a magia do Natal por meio das famosas e tradicionais Caravanas de Natal, que circularão por 66 cidades no Brasil. Em Goiás, a Coca-Cola Bandeirantes promove a Caravana de Natal pelas cidades de Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, Anápolis, São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis. Ao todo, cinco caminhões decorados, vão percorrer oito cidades trazendo como destaque o Papai e a Mamãe Noel, em desfile pelas ruas dos municípios encantando o público, durante 12 dias.

Apesar da divulgação das datas da carreata em cada cidade, o trajeto não será anunciado previamente. Neste ano teremos pontos de paradas para fotos.

Há quase três décadas, desde que apareceram pela primeira vez em um anúncio de TV em meados dos anos 1990, as Caravanas têm sido um símbolo do início do período de festas de final de ano.

O Papai Noel da Coca-Cola troca seu trenó pelas Caravanas de Natal, reunindo as pessoas em suas comunidades com o espírito natalino, celebrando o fato de que “O Natal Sempre Encontra O Caminho”, conceito da campanha de Natal da Coca-Cola deste ano.



Cronograma da Caravana de Natal 2022:

Trindade – 01/12 (Quinta-feira)

Caldas Novas– 02/12 (Sexta-feira)

Goiânia – 03/12 (Sábado)

Goiânia – 04/12 (Domingo)

São Luís de Montes Belos – 05/12 (Segunda-feira)

Goiânia – 06/12 (Terça-feira)

Rio Verde – 07/12 (Quarta-feira)

Goiânia – 08/12 (Quinta-feira)

Anápolis – 09/12 (Sexta-feira)

Pirenópolis – 10/12 (Sábado)

Aparecida de Goiânia – 11/12 (Domingo)

Goiânia – 12/12 (Segunda-feira)