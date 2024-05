Caravana do Lixo Eletrônico fará coleta gratuita em Caldas Novas

Os moradores de Caldas Novas e cidades da região que tiverem parabólicas antigas em casa poderão ter os equipamentos recolhidos gratuitamente entre os dias 15 e 17 de maio, pela Caravana do Lixo Eletrônico.



A ação vai além das parabólicas e tem a missão recolher todo tipo de eletrônico que não tem mais uso, como cabos, controles remotos, pilhas ou qualquer tipo de equipamento. Esses produtos possuem componentes químicos e metais pesados que podem causar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente caso sejam descartados incorretamente.

A iniciativa é uma parceria entre a organização não-governamental Programando o Futuro e a Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos responsável pela substituição das parabólicas tradicionais pelo kit gratuito com a nova parabólica digital nas residências de famílias inscritas em Programas Sociais do Governo Federal.

Durante os três dias, quem desejar descartar eletrônicos que não estão mais em uso poderá fazê-lo de duas formas: por meio de agendamento, pelo telefone, ou indo à base da caravana, que estará localizada na Praça Mestre Orlando, no centro de Caldas Novas. Para se ter uma ideia, emna cidade, cerca de 800 famílias já substituíram a parabólica tradicional pela nova parabólica digital e têm equipamentos sem utilidade em suas casas.

O objetivo da parceria é conscientizar e estimular o descarte correto de eletrônicos, que inclui as antigas parabólicas, controles remotos, cabos e pilhas das antigas parabólicas. A ação tem como alvo todo tipo de eletrônico, mas com atenção especial aos beneficiários que tiveram a instalação da nova parabólica digital realizada pela Siga Antenado.

“Essa é a primeira parceria e primeira ação de educação ambiental que a Siga Antenado está encampando”, afirma Patrícia Abreu, diretora de Comunicação da Siga Antenado. “As famílias que já não utilizam mais a parabólica tradicional não precisam ficar com os equipamentos desligados e ocupando espaço em casa, é uma boa oportunidade para fazer o descarte gratuitamente e de maneira correta.”

Todo o material que for recolhido durante os três dias de campanha será encaminhado para pontos de coleta autorizados em Goiânia. Além de promover a sustentabilidade, a Programando o Futuro utiliza o material eletrônico recolhido para a formação gratuita de jovens em cursos profissionalizantes de tecnologia, e doa computadores para telecentros de inclusão digital, contribuindo para a redução da exclusão digital no país.

Vilmar Simion Nascimento, coordenador-geral da ONG Programando o Futuro, explica que o foco da ação serão as antigas parabólicas, mas todo tipo de material eletrônico é bem-vindo. “O objetivo da coleta gratuita é a logística reversa, recondicionamento e reciclagem desses equipamentos eletrônicos”, disse Vilmar. “Convidamos a população de Caldas Novas a entrar em contato conosco, agendando a coleta, ou a ir à nossa base para entregar o material, que hoje está parado em casa, ocupando espaço, mas pode beneficiar outras pessoas”.

Como descartar

- Agendamento: entrar em contato pelo (62) 98205-2656, informando o endereço de coleta, dia e horário. A equipe da ONG Programando o Futuro fará a retirada do equipamento do telhado da casa e encaminhará para a destinação correta.

- Entrega na base: levar os equipamentos até a base da caravana, na Praça Mestre Orlando, no centro de Caldas Novas. Nos dias 15, 16 e 17, o horário de funcionamento será das 8h às 19h.

Como solicitar a nova parabólica digital gratuitamente

O trabalho de instalação da nova parabólica digital pela Siga Antenado continua em andamento em mais de 3,7 mil cidades do país, inclusive em Caldas Novas. Para ter direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, é necessário estar inscrito no CadÚnico, ser beneficiário de algum programa social do governo federal, e ter uma parabólica tradicional funcionando. Para verificar se cumpre todos os requisitos, é preciso acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.