Carnaval de rua de Goiânia começa nesta quarta-feira (20)

Após a dúvida se teve ou não teve carnaval no mês de fevereiro, a nova data oficial para as festividades foi divulgada para o mês de abril pela Prefeitura de Goiânia a exemplo de outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, com permissão para shows e blocos de rua que começam a acontecer durante o feriado de Tiradentes. Na agenda promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) estão desfiles e apresentações das escolas de samba da capital e o CarnaFolia Bloco da Diversidade, que volta à Praça Universitária no domingo (24/4), a partir das 15 horas.

Como parte do calendário da retomada da cultura, a proposta do Carnaval nos Bairros é que as apresentações aconteçam de forma descentralizada, cada uma na região da sede de sua escola, como forma de reafirmar a cultura popular carnavalesca da cidade. “A intenção é ajudar a encontrar uma identidade para as escolas de samba do nosso carnaval por intermédio do fomento, que não conseguiram colocar os desfiles nas ruas em fevereiro”, comenta o titular da Secult Goiânia, Zander Fábio.

Segundo o secretário, foi destinado o valor de R$ 300 mil a serem divididos entre as sete escolas e o Bloco da Diversidade. “Passamos por muitos problemas na pandemia, mas seguimos as recomendações sanitárias para esse retorno acontecer. É um carnaval mais simples, apenas nos bairros, mas de grande importância para nós”, diz Valdivino de Moura, presidente da escola Blocão 1018, localizada no Setor Pedro Ludovico, que se apresenta no sábado (23), às 16 horas.

Em seguida, o cortejo segue em direção à sede da Brasil Mulato, uma das escolas mais antigas da cidade localizada no Setor Pedro Ludovico. “Nossa última apresentação foi no Mercado da 74, no carnaval de 2020. Paramos tudo depois disso, porque não tínhamos licença para reunir o pessoal até então”, conta Sebastião Pereira, conhecido como Tião, que fundou a agremiação em 1977.

Tião considera a iniciativa de fomento às escolas da capital importante, mas fica temeroso com a questão financeira. “Inclusive, o dinheiro que nos seria repassado dessa apresentação no mercado, até hoje, nada”, aponta. “Agora, o trabalho também fica difícil porque já nos foi informado que o pagamento só será feito depois. O que sabemos é que temos a licença da rua no horário estipulado e presença da Guarda Civil para fazer a segurança no momento.”

Pela primeira vez, o CarnaFolia Bloco da Diversidade foi incluído na agenda municipal de fomento, conta Thiago Henrique, organizador do evento. “Somos um evento grande e pela primeira vez tivemos essa abertura de espaço da Prefeitura. Acredito que esse apoio vai ajudar a consolidar o bloco na cidade”, diz. Para as atrações, Thiago diz que sempre priorizam artistas LGBTs locais como forma de incentivo. “Teremos DJs e apresentações de artistas goianos, como Kira Spirandelli, Cleytinha e Rosy e Guilhotina Guinle. Também teremos uma ação das secretarias de Saúde do município e do Estado de distribuição de mais de 10 mil preservativos e realização de testes de HIV e sífilis”, conta.

Festas fechadas

O pré-carnaval se tornou tradição em Goiânia com o Carnaval dos Amigos, que retorna em 2022 comemorando duas décadas de evento. Se antes os blocos oficiais começavam em pontos diferentes da cidade para se encontrar no fim para o show principal, dessa vez estarão todos reunidos em um lugar só, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com estrutura para receber 5 mil pessoas. Entre as atrações, está o show da cantora baiana Margareth Menezes, que apresenta repertório que vai do axé ao samba.

Dessa vez, participam sete blocos: Amigos, Café Nice, Carna Rock, Cerrado, Cateretê, Glorioso e Pedacinho do Xéu. O som fica por conta dos DJs Fábio Ferrá e Johnny Botelho e de shows como do grupo Heróis de Botequim, das cantoras Grace Carvalho e Maíra e de Xexéu e Banda Nóys é Nóys. A batucada também está garantida com as baterias Coró de Pau, Acadêmicos do Mé e Bateria Sambago.

Quem também se tornou um evento emblemático com apenas três edições realizadas na capital foi o Bloco do Mancha, que em 2019 reuniu de 20 a 30 mil pessoas - seis vezes mais do que o esperado. Para o retorno em 2022, a organização não teve tempo hábil de produzir um bloco de rua, segundo o proprietário da Ambiente Skate Shop, Daniel Atassio, que fundou o evento. “Para esse sábado, pensamos em um formato fechado com a Festa do Mancha, para 500 pessoas”, explica. DJs locais como Eloah, Bárbara Novais e Anarkotrans e a DJ paraense Miss Tacacá cuidam do som do evento, que acontece na unidade do Setor Bueno da Ambiente.

Assim como o Bloco do Mancha, outras iniciativas perceberam o potencial que o carnaval de rua de Goiânia possui e se articularam na Liga dos Blocos do Carnaval de Rua de Goiânia para pensar coletivamente o futuro das festividades na capital. Demandas como segurança, apoio das autoridades de trânsito e soluções ambientais estão nas pautas levantadas pela liga. Questionado se a Secult e a Prefeitura pretendem dar continuidade ao incentivo ao carnaval também em articulação com os blocos, o secretário Zander Fábio afirmou que sim. “O apoio ao Bloco da Diversidade sinaliza essa sensibilidade, já que ele acontece há oito anos, e funciona como uma espécie de piloto para pensarmos os próximos.”

Confira a programação do carnaval em Goiânia

Quarta-feira (20)

Carnaval nos Bairros: Concurso do Rei Momo, princesa e rainha do carnaval

Onde: Cine Goiânia Ouro

Horário: 19 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Academia do Samba

Onde: Rua 3, Centro

Horário: 19 horas

Quinta-feira (21)

Bloco do Esquenta LGBTI+

Onde: Praça Tamandaré

Horário: 14 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Flora do Valle

Onde: Rua 20, Vila Yate

Horário: 17 horas

Sexta-feira (22)

Carnaval nos Bairros:

Desfile Beija-Flor

Onde: Rua 1.060, Setor Pedro Ludovico

Horário: 19 horas

Sábado (23)

Festa do Mancha

Onde: Ambiente Skate Shop Bueno - Rua T-30, nº 2.621, Setor Bueno

Horário: 16 horas

Ingressos: R$ 30 no site Sympla

Bloco da Balbúrdia

Onde: Summer Beach (Assesgo) - Rua Vereador José Monteiro, nº 2.063, Setor Granja Agrícola Jacirema

Horário: 14 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Blocão 1.018

Onde: Alameda Henrique Silva com a Rua 1.012, Setor Pedro Ludovico

Horário: 16 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Brasil Mulato

Onde: Rua 1.060, Setor Pedro Ludovico

Horário: 19 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Rainha de Goiás

Onde: Av. dos Ipês, Setor Garavelo

Horário: 19 horas

Domingo (24)

Carnaval nos Bairros: CarnaFolia Bloco da Diversidade

Onde: Praça Universitária

Horário: 15 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Rainha de Goiás

Onde: Av. dos Ipês, Setor Garavelo

Horário: 19 horas

Carnaval nos Bairros:

Desfile Lua a Lá

Onde: Av. Vale dos Sonhos,

Bairro São Domingos

Horário: 19 horas

Carnaval nos Bairros: Desfile Mocidade do Samba

Onde: Av. Dário Vieira Machado, Jardim Balneário Meia Ponte

Horário: 19 horas

Sábado (30)

Carnaval dos Amigos - 20 anos

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 13 horas

Ingressos: R$ 375 (primeiro lote)

Pontos de venda: Bar Cateretê Setor Bueno, Glorioso e Cerrado Cervejaria