Carnaval dos amigos deve reunir 5 mil em Goiânia no próximo sábado (30)

Ainda dá tempo de curtir um carnaval em Goiânia. Depois de dois anos de interrupção por conta da pandemia do coronavírus, o tradicional Carnaval dos Amigos está de volta e deve reunir 5 mil pessoas no próximo sábado (30), na capital. O evento - que completa 20 anos - será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer com mais de 10 atrações confirmadas incluindo a cantora baiana Margareth Menezes. Sete blocos confirmaram a presença.

A festa é conhecida por reunir vários blocos e bares de Goiânia e em 2022 estão confirmados: Amigos, Café Nice, Carna Rock, Cerrado, Cateretê, Glorioso e Pedacinho do Xéu. Na lista de atrações, espiem só: Xexéu e Banda Nóys é Nóys; Heróis de Botequim; Gracie Carvalho; Turma da Batucada; Maira; Mara Cristina; DJ Fábio Ferra; DJ Jhonny Botelho; Bateria Coro de Pau; Bateria Acadêmicos do Mé e Bateria Sambago.

“A 20ª edição do carnaval virá com grande estilo, em um ambiente de muita alegria e vontade de celebrar a vida e foi feita especialmente para os amantes do carnaval fora de época. Aguardem!”, afirma Fernando Jorge, um dos idealizadores do evento que recebe o apoio da TV Anhanguera, Rádio Executiva e Jornal O Popular. Quem quiser curtir uma parte dos shows pela telinha, haverá um resumo dos melhores momentos no Programa No Balaio comandado por Ana Clara Paim.

Ingressos

Os ingressos ainda estão à venda pelo site: https://baladapp.com.br/ e também nos bares: Cateretê (Setor Bueno), Glorioso Botequim e Cerrado Cervejaria por R$ 375,00 o 1º lote. Entre 13h e 19h haverá open bar e open food, que não estão inclusos apenas para a área da pipoca, que é gratuita. Menores de 18 anos poderão entrar acompanhados de uma pessoa maior de idade. E atenção: é preciso trocar o ingresso pelo abadá!

Serviço:

Carnaval dos Amigos – edição especial de 20 anos

Data: 30 de abril (sábado)

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Horário: 13 horas

Ingressos: site https://baladapp.com.br/ e bares Cateretê (Setor Bueno), Glorioso Botequim e Cerrado Cervejaria

Informações: @carnavalldosamigos