O carnaval em Goiás pode ter pancadas de chuva, mas os foliões também vão curtir períodos de sol durante o dia. A previsão foi divulgada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) na manhã desta sexta-feira (17).

André Amorim, gerente da Cimehgo, explica que em algumas regiões de Goiás pode chover acima de 50 milímetros, mas que o sol também vai predominar durante o feriado. "Vai ficar alternando entre sol e bastante chuva", destaca André.

Segundo ele, uma tempestade vai ser criada por causa do choque entre uma massa de calor e uma massa de uma frente fria que chega neste fim de semana. "Infelizmente quando acaba a chuva, acaba o feriado também", o gerente do Cimehgo.

Em Goiânia, a temperatura máxima pode chegar a 31ºC no final de semana e a umidade do ar pode variar entre 45% a 95%. De acordo com a Cimehgo, a frente fria não vai derrubar muito a temperatura, mas vai trazer um grande volume de chuvas.