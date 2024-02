Carnaval em Goiânia tem mistura de ritmos. Confira roteiro da folia

O carnaval de Goiânia promete muita animação e uma mistura de ritmos para folião nenhum botar defeito. A folia goiana terá samba, axé, rock, música eletrônica, funk e, é claro, sertanejo. Confira o roteiro do que fazer durante os dias de carnaval goianiense.

CARNAVAL DA SECULT - a festa começa nesta sexta-feira (9), das 13h às 17h, na Antiga Estação Ferroviária, com o Carná Gyn 60+. De sábado, até terça-feira (13), a Praça Cívica, recebe diversas atrações como DJs e shows (como da cantora Tati Quebra Barraco). No sábado, às 14 horas, o Cepal do Setor Sul, é ocupado pelo Bloco das Divas. No mesmo dia, às 17 horas, no Jardim Itaipú, na Praça 3 Amores, acontece o Desfile Escola de Samba Rainha de Goiás. A noite, às 20 horas, na Rua 1.060, no Setor Pedro Ludovico, terá o Desfile da Escola de Samba Brasil Mulato. No domingo (11), às 19h, na Rua Nativo da Natividade, no Residencial Vale dos Sonhos, acontece o Desfile da Escola de Samba Flora do Vale; às 20h no Jardim Balneário Meia Ponte tem o Desfile da Escola Mocidade do Samba. Na segunda-feira (12), às 20h a Alameda Botafogo com a Leopoldo de Bulhões, no Setor Pedro Ludovico, será ocupada com o Desfile da Escola de Samba Beija-Flor. Na terça-feira (13), às 13h, na Praça C-170, no Jardim América, acontece o Desfile da Escola Acadêmicos do Samba.

CARNAVAL DO JAJÁ - Em clima de roda de samba, o Quintal do Jajá, na Rua 15, no Centro, abre as portas para o carnaval em grande estilo. A programação começa nesta sexta-feira (9), a partir das 18 horas, com o show dos Heróis de Botequim. O couvert R$ 30. Informações: @quintaldojaja.

AZZURE FOLIA - Vai ter sertanejo no carnaval de Goiânia, sim! O ritmo é o protagonista da folia da Azzure Club, na Av. 136, no Marista. Nesta sexta-feira (9), a partir das 22 horas, a casa promove show de Pedro e Willian e discotecagem do MC Jacaré. Informações: @azzureclubgoiania.

BLOCO NÃO É NÃO - Por meio do enredo Apoteose Feminina, O Sagrado, a Dignidade e o Poder Feminino, o Bloco Não É Não chega a sua 6ª edição neste sábado (10), às 14 horas, com concentração no Charminho Bar, na Avenida Araguaia, no Centro. O bloco seguirá para a Rua 15, passando pela Ruas 24, 10 e 96, Avenida 83, até chegar ao Cepal do Setor Sul. Informações: @bloconaoenao.

BLOCO DO SALVE! - ForróGyn, Levemente Sensual, Mara Cristina, Turma GO62, Grace Venturini e Grupo Dengo são algumas das atrações do Bloco do Salve, realizado a partir desta sexta-feira (9), na Rua 1.136, nº 431, Setor Marista. Informações: @de.umsalve.



GRITO GOIÂNIA - A 17ª edição do Grito Goiânia vai agitar o sábado de carnaval do Centro Cultural Martim Cererê, a partir das 16 horas. O festival, que tem parceria da Rádio Moov, do Grupo Jaime Câmara, apresenta uma folia regada a rock, pop, rap, trap, funk e MPB. Ingressos: Entre R$ 10 e R$ 20 (mais um litro de leite). Informações: @festivalvacaamarela.

BLOCO FORNO ELÉTRICO Para quem gosta de música eletrônica, o Bloco Forno Elétrico, será realizado neste sábado (10), a partir das 14 horas, no Tank Cheio Bar. O espaço está localizado na Galeria Center Sul, no Setor Oeste. Informações: @blocofornoeletrico.

BLOCO PULSAR - Com uma programação que tem MC Melody como principal atração, o bloco da Pulsar Open acontece neste domingo (11), a partir das 14 horas, por meio de um esquema open bar e open food. A ideia é promover um carnaval recheado de misturas de ritmos, como axé, samba, funk e pop. A boate fica na Rua 115, no Setor Sul. Ingressos: a partir de R$ 100. Informações: @pulsar.open.

CARNARETETÊ - Uma diversidade de DJs toma conta dos dias de folia do carnaval do Retetê, lna Rua 1.133, no Setor Marista. Informações: @umretete.

CAI NA ROXY - As energias dos bailes de fantasia e da micareta colorem a agenda de carnaval da Roxy Pub ao longo dos dias de folia. Endereço: Rua 87, nº 536, Setor Sul. Informações: @roxygoiania.

CARRINHO DE MÃO ELÉTRICO - Organizado pelo grupo Heróis de Botequim, o bloco Carrinho de Mão Elétrico anima o carnaval nesta segunda-feira (12), a partir das 12 horas. A concentração acontece no Jardim Goiás. Ingressos: R$ 40. Informações: @heroisdeotequim.