Carnaval pode ocasionar repique de casos de Covid-19 em Goiás

Mesmo diante do declínio do número de infecções por Covid-19 em Goiás, a chegada do Carnaval poderá provocar um repique de casos, conforme informou a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim. “Infelizmente, isso pode acontecer 15 dias após o carnaval. Mas esperamos um repique menor, menos expressivo do que a gente viu nos meses de janeiro e fevereiro”, ressaltou.

Ainda de acordo com a superintendente, o cenário é semelhante ao que foi visto após as festas de fim de ano, quando, nos 15 primeiros dias de janeiro, os casos de infecção pelo coronavírus mais que quadruplicaram em todo o país.

Apesar disso, Flúvia reitera que o Estado vem apresentando diminuição de casos da doença nas últimas semanas. “Não precisa ser especialista e ter base de dados. Um termômetro bom é o fato de ouvir de amigos e parentes menos relatos de pessoas infectadas. Os gráficos mostram isso, essa tendência de queda”. Contudo, essa desaceleração da doença não quer dizer que o cenário não possa se agravar caso haja aglomerações durante os dias de Carnaval.