Carreta com 75 bois que tombou em Goiânia transitava em local proibido

Um caminhão carregado com 75 bois tombou em uma rotatória da Avenida Alameda Aeroporto, no Jardim Guanabara, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (14), interditando parcialmente a pista que dá acesso ao Aeroporto Internacional da capital por 8 horas e 30 minutos. No local, porém, é proibida a circulação de caminhões, por se tratar de uma curva perigosa para veículos de grande porte.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) e o Corpo de Bombeiros prestaram assistência, com a retirada do veículo e o resgate do motorista e dos animais na carreta. O Corpo de Bombeiros revelou que, dos 75 bois, 73 foram resgatados e dois morreram. Muitos animais ficaram feridos.

Em vídeo divulgado pela assessoria da SMM, o diretor de Trânsito Horácio Ferreira informou que o tráfego de caminhões é proibido no local. “Veículos de grande porte acabam querendo pegar um atalho nessa avenida para acessar a BR-153. Esta via não comporta o acesso de caminhões. Quando estes veículos trafegam nestas vias, eles comprometem seriamente o raio de curva. Os motoristas que transportam carga viva nestas carretas precisam tomar muito cuidado no trajeto, porque elas normalmente assumem uma posição contrária à curva, o que causa esses tombamentos”, declarou.

O veículo vinha de Aruanã, e, de acordo com Horácio, iria percorrer a BR-153 em direção ao estado de São Paulo. O tombamento ocorreu quando a carreta fez a volta na segunda rotatória da Avenida Alameda Aeroporto. O acidente, além de causar ferimentos no condutor do veículo e na carga viva, resultou em um derramamento de óleo, contido pelo Corpo de Bombeiros através do uso de serragem.

O motorista, de 31 anos, quebrou o braço e sofreu ferimentos na mão e na cabeça, e foi encaminhado pela corporação até o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). O caminhoneiro pode ser autuado pela SMM pelo tráfego desrespeitoso da via.

De acordo com nota divulgada pela SMM, que realizou o controle viário no local, o tráfego foi liberado totalmente na rotatória da Avenida Alameda Aeroporto após a retirada do caminhão tombado e o resgate dos animais pelo Corpo de Bombeiros. A carreta foi destombada com o auxílio de três guinchos, que removeram o veículo do local do acidente às 15h36 do mesmo dia.

Resgate

De acordo com o tenente da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, Walério Martins Santos, que prestou assistência no local onde o acidente ocorreu, a frequência de ocorrências com veículos transportando carga viva é baixa. “Até pela forma de transporte que deve ser em velocidade baixa para preservar a integridade dos animais até ao seu destino”, afirma.

O oficial ressalta que uma série de fatores deve ser levada em consideração ao fazer o resgate de carga viva, entre eles a gravidade do acidente, a localização do mesmo, se existem maquinários para auxiliar no resgate dos animais como guinchos, tratores e caminhões boiadeiros, e a quantidade de pessoas que possam auxiliar.

O tenente da corporação informou que tanto os animais resgatados quanto as carcaças daqueles que não sobreviveram ficaram sob responsabilidade e cuidados do proprietário.