Carro bate contra loja de roupas infantis e fica preso em muro; prejuízo pode chegar a R$ 100 mil

Um veículo ficou preso em uma loja de roupas infantis ao bater contra as portas e pilastras do comércio, no Setor Negrão de Lima, em Goiânia. A batida aconteceu na noite de quarta-feira (1°). Os proprietários informaram que o prejuízo pode chegar aos R$ 100 mil.

Os donos da loja conversaram disseram que ainda não se sabe ao certo as causas do acidente. Pelas filmagens de câmeras de segurança, é possível ver que o carro está em alta velocidade e atinge a loja de frente.

“Ele veio reto pela rua e na contramão. Quando subiu na calçada, já quebrou a lixeira de uma vizinha e então acertou a nossa loja”, contou Idenizio Flores. O proprietário diz que, por sorte, a batida foi à noite, então não tinha ninguém no local, pois se fosse durante o dia poderia ter acontecido alguma fatalidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO), a coluna de sustentação do comércio ficou presa em cima do veículo, o que impossibilitou o acesso para desligar o carro para sua retirada, então, foi preciso desligar o cabo de bateria.

Os bombeiros aconselharam não retirar o carro da loja de imediato, pois não era possível saber qual o nível de comprometimento da estrutura do comércio e se corria o risco de ter um desabamento. A retirada aconteceu mais tarde, após serem colocadas barras de sustentação.

As imagens por dentro do comércio mostram que produtos foram amassados e o teto foi entortado.

Os proprietários da loja informaram que o motorista foi levado para atendimento médico. Como o nome dele não foi divulgado, não foi possível averiguar o seu estado de saúde e nem contatar a defesa.