Carro colide em poste e deixa moradores sem fornecimento de energia elétrica em Rio Verde (GO)

Um acidente no cruzamento das ruas Cristal e 18, no bairro Parque dos Bandeirantes, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, chamou a atenção de quem passava e assustou moradores de casas próximas. De acordo um dos vizinhos, o acidente aconteceu no início da manhã deste domingo (13), enquanto a maioria dormia. O carro colidiu com um o poste de energia e provocou uma série de explosões.

O condutor foi socorrido sem ferimentos aparentes, conforme testemunha.

"Eram cinco horas da manhã, escutei um barulhão, um estralo gigante. Levantei, pois meu carro fica na rua. Lá na porta vi que não era meu carro. Porém, já vi os fios balançando, quando os fios se encostaram deu um clarão e, em seguida, outras explosões. Penso que o primeiro barulho foi o acidente, depois deve ter sido consequência dos fios soltos", relata o morador.

Até às 14h15min a energia ainda não havia retornado, porém, técnicos da Enel Distribuição Goiás trabalham no local para reestabelecer o fornecimento elétrico.