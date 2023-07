Carro de auditor fiscal desaparecido em Goiás é encontrado abandonado no Maranhão

O carro do auditor fiscal Lindomar Modesto de Souza, de 56 anos, foi encontrado na noite de terça-feira (11), em Carolina, município do Estado do Maranhão. A informação foi confirmada pelo delegado da cidade, Wagner Bitu e pelo delegado Igomar de Souza Caetano, da Primeira Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia. A Polícia trabalha com a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o auditor fiscal foi visto pela última vez no Estado, na última quinta-feira (6). Quando desapareceu, o servidor usava camisa social na cor preta e bolinhas brancas e uma calça preta.

No início da semana, o carro do auditor chegou a ser visto na cidade de Araguaína, no Tocantins, porém o veículo, um Jeep Renegade na cor prata, foi encontrado na noite da última terça-feira (11), no Maranhão, pela Polícia Civil do Tocantins.

Segundo os policiais que localizaram o veículo, ele foi abandonado por dois homens na na segunda-feira (10), por volta das 09h da manhã. Nesta quarta-feira (12), os peritos do estado do Tocantins realizaram uma perícia no veículo e em seguida o levaram para a delegacia de Carolina.

O delegado Igomar de Souza Caetano, responsável pela investigação, trabalha com a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL DO TOCANTINS

"Trata-se de um suposto sequestro do auditor fiscal do Estado de Goiás Lindomar Modesto de Souza, que segundo levantamento da Polícia Civil do estado de Goiás e do Tocantins na data do dia 06/06 do corrente ano, o auditor Lindomar foi sequestrado e junto foi levado seu veículo um jeep Renegade placa pkg 5775 de cor prata eles atravessaram na data do dia 07/07 às 0h:17 do porto de Filadélfia para Carolina, e que através de informações de populares o veículo do suposto sequestrado foi encontrados na cidade de Carolina em frente à academia movimento e que segundo informação tal veículo foi abandonado por dois homens na data do dia 10/07, por volta das 09h:40 da manhã e que hoje a polícia civil do Estado do Tocantins realizou exame com o papiloscopista para identificar digitais no veículo e que o veículo foi transportado para a delegacia de Carolina onde ficará à disposição da Justiça, devido mesmo se encontrar com restrição de furto e roubo. Que as investigações continuam para fins de elucidar o suposto sequestro. Que a polícia civil do Estado de Goiás juntamente com a deic norte de Araguaína e a 34º DP de Filadélfia estão juntas na investigação do suposto sequestro."