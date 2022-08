Carro invade comércio após batida em cruzamento da T-65, em Goiânia

Um carro invadiu um mercado na tarde desta terça-feira (16), no Setor Bela Vista, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas S-3 e T-65 e um dos carros acabou entrando no estabelecimento.

Os agentes de trânsito que atenderam a ocorrência contaram que o motorista do Honda Civic não respeitou a sinalização de pare da Rua S-3 e bateu na lateral do Toyota Yaris, que transitava pela T-65 e foi jogado para dentro do Mercado Boa Nova. Segundo o órgão, o acidente não teve vítimas.

A Polícia Militar está no local e as equipes da SMM atuam no controle da via para a retirada dos veículos. Em nota, o órgão destaca que o desrespeito à placa de “PARE” tem a mesma gravidade de avançar um sinal vermelho e implica em multa de R$ 293,47 com determinação de sete pontos na carteira de habilitação.