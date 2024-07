Carro que 'Denis Gigante' dirigia quando morreu tinha sido adaptado para sua altura

O carro dirigido por Denis ‘Gigante’, como ficou conhecido Denis Albino Barbosa por ter 2,3 metros de altura, quando morreu em acidente, havia sido adaptado para a altura dele. O veículo, um Volkswagen Parati bege, era utilizado por ele há nove anos. O acidente fatal foi registrado na quarta-feira (10).

Antes de morrer, ele participou do programa Auto Esporte, da TV Globo, exibido em 2020. Denis falou sobre as modificações que foram necessárias serem feitas em seu carro para que ele pudesse dirigir. À TV Globo, ele contou como precisava ficar com o pescoço envergado para caber no carro e que, por calçar 52, a única maneira de conseguir controlar os três pedais do carro é descalço.

O comprimento da perua é de 4,07 m e o entre-eixos tem 2,35 m. A altura do veículo é de 1,36 m, sendo 13 cm de vão livre do solo. O trilho do banco do motorista foi estendido em 10 cm. As informações são do Auto Esporte.

De acordo com o próprio Denis à TV Globo, este foi o carro que mais lhe proporcionou conforto ao dirigir. Em outros carros que teve, como um Fusca, um Ford Belina e um Fiat Uno 1998, também precisou fazer uma adaptação no trilho, estendendo o máximo possível.

Neste mesmo programa, ele contou que precisou usar o próprio veículo para realizar a prova para tirar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele tentou fazer o processo várias outras vezes, mas as autoescolas o impediam justificando todo o tamanho dele não caberia nos carros disponíveis.

Conforme o boletim de ocorrência do acidente, Denis conseguiu tirar a carteira de motorista em novembro de 2023.

O acidente

Segundo a Polícia Militar, Denis morreu após perder o controle do carro, que capotou e só parou ao atingir uma árvore na rodovia GO-430, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O acidente foi registrado nesta quarta-feira (9).

De acordo com o os bombeiros, dentro do veículo havia duas passageiras: uma menina de 6 anos, que teve um corte nos lábios e uma mulher de 47, que sofreu escoriações leves. A relação entre elas e Denis não foi esclarecida pelas autoridades.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), no km oito da rodovia estadual. O carro transitava no sentido Planaltina para Formosa. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram os três ocupantes do carro sendo socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por uma Unidade Básica de Saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, Denis chegou a ser reanimado pelos médicos do Samu, mas não resistiu.