Carro sai da rodovia, capota e “voa” até bater em parede de escola em Valparaíso; veja vídeo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um carro perdeu o controle, capotou e “voou” em direção à parede de uma escola, no Residencial Santa Maria, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal. Segundo testemunhas, no veículo estavam o motorista e uma passageira. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para uma unidade de saúde.

À reportagem, a funcionária do comércio ao lado do colégio, Jhenifer Marques, contou que estava do lado de fora da loja quando ouviu uma freada brusca e viu um carro descontrolado vindo em sua direção. Ela se afastou, e o veículo passou bem próximo dela, levantando uma nuvem de poeira. Em seguida, o carro atingiu a parede do prédio deixando um buraco a cerca de 2 metros do chão.

Ainda de acordo com a funcionária, o colégio estava em horário de aula, mas no local onde houve a batida não havia alunos no momento. Como os nomes das vítimas não foram divulgados, não foi possível atualizar o estado de saúde.