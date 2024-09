Carros com mais de 3 mil multas e quase R$ 1 milhão em dívidas são apreendidos pelo Detran

Quatro veículos, que juntos acumulam multas que chegam a quase R$ 900 mil, foram apreendidos em uma operação do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). São mais de 3 mil infrações de trânsito, sendo a maioria, por excesso de velocidade.

Um dos carros apreendidos registrou 904 infrações no período de apenas três anos, que somaram R$ 318.032,87 em multas. Outro veículo, cujos pneus estavam carecas, sem os vidros nas portas, a lataria amassada e com peças amarradas por fios, apresentou o maior número de multas, chegando a 956 infrações, um total de R$ 258.837,75 em multas no período de 2017 a 2024.

Além destes, outros dois veículos têm 822 infrações, sendo o carro com R$ 233.449,57 em multas, e 444 infrações; e a motocicleta com R$ 66.001,61 em multas.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Waldir Soares, as infrações mais recorrentes desses veículos são por excesso de velocidade.

"A principal infração é a alta velocidade. Eles também falaram ao telefone, ultrapassaram em faixa contínua. Se você pegar os mais de 90 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, esses motoristas passaram pelo Código de Trânsito mais de 30 vezes”, afirmou.

Dos quatro motoristas, dois não possuem habilitação para dirigir, segundo o presidente. A operação, que iniciou em agosto, apreendeu 10 veículos e segue monitorando outros 90 pelo estado, de acordo com o Detran.

O órgão informou que a lei estabelece que o veículo que não esteja devidamente licenciado deve ser recolhido caso seja flagrado circulando em via pública. Conforme o presidente do órgão, dos quatro veículos apreendidos, o carro sucateado será prensado e os outros leiloados.

Operação

Esta é a segunda apreensão realizada recentemente pelo órgão. Em agosto, dois veículos foram recolhidos ao pátio. Um deles acumulava 779 infrações de trânsito, totalizando mais de 314 mil em multas. O outro, com 664 infrações, somava dívida de R$ 143 mil.

Só no primeiro semestre deste ano, ocorreram 48.901 acidentes que fizeram 523 vítimas fatais. São 76 mortes a mais que no mesmo período do ano passado.