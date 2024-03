Carros ficam submersos após alagamento no viaduto do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia

Vários carros ficaram quase submersos depois que a região do viaduto do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, ficou alagada durante a chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (13). Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra os veículos logo abaixo do viaduto, e vários outros ao redor que não conseguiram atravessar.

Um comunicado emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) havia alertado para risco de chuvas intensas nesta quarta-feira. Segundo a previsão, o volume esperado seria entre 20 mm/h e 40mm/h, além de rajadas de vento acima de 60 km/h e raios.

A chuva também dificultou o trânsito em Goiânia, na BR-153. A baixa visibilidade e a pista alagada causaram um congestionamento no início da tarde, principalmente no sentido Aparecida de Goiânia a Goiânia.

A previsão para quinta-feira (14) é de mais chuvas em todo o estado de Goiás. De acordo com o Cimehgo, a combinação calor e umidade ainda vai gerar áreas de instabilidade em várias regiões, formando pancadas de chuvas com risco potencial para tempestades isoladas.