Casa de recuperação de dependentes químicos e moradores de rua precisa de ajuda para construir sede

O cenário nas ruas e avenidas de Goiânia é marcado pela presença constante de dezenas de pessoas em situação de rua, o que leva muitos a serem usuários de drogas. Dados da Secretaria de Desenvolvimento Humano Social (SDHS), realizados em 2021 revelam um alarmante aumento de 50% na população em situação de rua, em relação ao ano de 2019. Elevando o número de 1,2 mil para 1,8 mil, essa dura realidade é enfrentada no atual contexto contemporâneo.

Desde sua fundação, no ano de 2016, a Comunidade Casa de Deus tem se empenhado em oferecer um atendimento completo e inclusivo aos que lutam contra a dependência química, o alcoolismo e os que vivem em situação de rua. Desde então foram atendidas mais de 700 pessoas. A casa tem capacidade para atender trinta pessoas.

Wilson Lima, gestor da organização explica que o funcionamento era em uma sede alugada, e atualmente foi comprado um terreno, onde são pagas prestações mensais. O objetivo é aumentar a capacidade de atendimento para até quarenta indivíduos, desta forma a necessidade de um espaço maior, onde será a nova sede, que fica localizado no Bairro Chão de Estrela, na cidade de Aragoiânia.

Para isso, conta com ajuda da sociedade para finalizar suas obras.A organização está aceitando doações de materiais de construção, cimento, areia, tijolos, brita, ferragens e etc. Outra forma de ajudar é realizar ações que geram receitas, a exemplo da Organização Logística do Bem, que realiza projetos principalmente para casas de recuperação.

“Sempre que posso faço ações como feijoadas e venda de marmitas, reverto os ganhos para a entidade”, conta o diretor da Organização Lucas Rodrigues. A importância da Comunidade Casa de Deus reside na sua capacidade de preencher uma lacuna no sistema de atendimento de saúde, especificamente para aqueles que carecem de recursos financeiros para buscar tratamentos privados.

Interessados em ajudar podem entrar em contato com o Lucas Rodrigues, através do contato (62) 99679-0779.