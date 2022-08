Casal cai em golpe após pagar caução de aluguel e locador desaparecer, em Goiânia

Um publicitário de 27 anos e sua esposa gestante, de 25, viveram momentos de desespero no último sábado, dia 30, ao caírem em um golpe de falso aluguel em Goiânia. O casal, que fechou contrato com um homem e pagou o valor de R$ 1,4 mil de caução, arrumou a mudança e carregou o caminhão, mas quando chegou ao local descobriu que o imóvel não pertencia ao suposto locador e já estava alugada, sendo usada por várias vezes em golpes.

Samuel Alves relata que ele e a esposa procuravam uma casa maior para morar, uma vez que ela está grávida. Foi quando, no sábado, encontraram um imóvel de três quartos na OLX, situado no setor Jardim América e com o aluguel no valor de R$ 1,4 mil.

O publicitário começou as negociações com o anunciante, que se identificou como sendo José Carlos Lyra Filho. O homem chegou a enviar uma foto do suposto documento pessoal, a pedido do casal. “Ele era extremamente solícito, convincente. Fez fotos, vídeos da casa e mandava áudios. Estelionatário profissional”, disse Samuel.

Prejuízo e transtorno

O homem dizia que outras pessoas estavam interessadas na casa, ao que Samuel respondeu que tinha interesse no imóvel e urgência em se mudar. Uma vez que o locador já havia enviado uma foto do documento e dado todas as informações pedidas, o publicitário decidiu fazer um contrato com ele e combinou de se mudar no mesmo dia.

O suposto locador impôs como condição o pagamento de um caução no valor do aluguel, R$ 1,4 mil, e o de um mês de aluguel (a ser pago após a mudança). Samuel efetuou a transferência do caução e, no mesmo dia, ele e sua esposa encaixotaram suas coisas, carregaram o caminhão e foram para onde deveria ser o novo lar do casal.

Porém, por volta das 18h, ao chegarem ao local, um casa situada na rua C-174 no Jardim América, o choque. “A gente estranhou porque já havíamos fechado o contrato, mas outras pessoas apareceram para olhar a casa. Ele [o locador] ficava falando que estava chegando, mas quando deu 19h, a gente já percebeu que havia caído em um golpe. Depois, eles nos bloqueou em tudo e desapareceu”.

“Foi desesperador, humilhante [...]. Minha esposa na porta da casa, chorando desesperada. Por sorte, não havíamos devolvido a chave da nossa antiga casa”, contou ele, que voltou para a residência com a qual tem contrato até o dia 10 de agosto.

Golpe frequente

Samuel disse que chegou a conversar com vizinhos da tal casa, que disseram que o imóvel já estava alugado. Eles revelaram já terem visto outras pessoas aparecem no local com caminhão de mudança – também vítimas do golpe. “Eles disseram que a casa não era do cara, e que o local estava alugado para virar uma cafeteria”.

O publicitário registrou o caso junto à Polícia Civil. A reportagem tentou contato com o falso locador pelo telefone usado no contato com Samuel, mas o número não está mais disponível.

A reportagem também entrou em contato com a OLX sobre o caso e aguarda retorno.