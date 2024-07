Casal de pastores morre após batida entre ambulância e caminhão na BR-153

Um casal de pastores morreu, na tarde desta segunda-feira (29), após uma ambulância colidir na traseira de caminhão na BR-153, em Goiatuba, no sul de Goiás. Jailton Santos, de 42 anos, e Sueli Santos, de 40, estavam sendo transportados na parte de trás da ambulância quando aconteceu a colisão, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O motorista ficou gravemente ferido e foi encaminhado para um hospital.

O acidente aconteceu no KM 657, próximo ao trevo de acesso a Goiatuba. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e a ambulância seguiam no sentido de Morrinhos para Itumbiara, quando a ambulância colidiu na traseira do caminhão.

O Corpo de Bombeiros informou que quando a equipe chegou ao local, o casal de pastores estava fora do veículo já morto. O motorista da ambulância, de 38 anos, ficou preso às ferragens e teve uma fratura exposta na perna, mas estava consciente, conforme a corporação.

Ainda de acordo com os bombeiros, o condutor foi retirado das ferragens e encaminhado para o Hospital Municipal de Goiatuba pela ambulância da concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia.

O motorista do caminhão permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool, de acordo com PRF.

Ao Daqui, a direção do Hospital Municipal de Goiatuba informou que o o motorista da ambulância é de Bom Jesus de Goiás e que foi transferido para Goiânia.

Ainda não há informações do que pode ter provocado o acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

Homenagem

Nas redes sociais, a igreja Assembleia de Deus Tempos de Missões, do município de Bom Jesus de Goiás, comunicou a morte dos pastores.

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nossos pastores. Jailton Santos e Sueli Santos. Nossas condolências aos familiares, amigos e irmãos por essa perda irreparável", descreveu na publicação.

O velório do casal foi realizado na própria igreja. O sepultamente ocorreria ainda nesta segunda.