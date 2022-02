Casal mantinha idosos e filho com câncer em cárcere privado em Aparecida de Goiânia; homem foi morto

Um homem suspeito de manter os três filhos e os pais idosos em cárcere privado foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (11), no Setor Vale do Sol, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com informações iniciais, ele e a companheira mantinham os familiares em situação de tortura e ameaça. Na casa, a PM se deparou com os idosos apresentando diversas lesões corporais e as três crianças (um delas um bebê) em situação de maus-tratos. Uma das crianças passa por tratamento de câncer. Drogas também foram encontradas na residência e a PM indentificou que o casal tem passagens pela polícia.

A irmã e o sobrinho do suspeito morto estavam no local e confirmaram as agressões.

Exames e Conselho Tutelar

Após a ação, os idosos foram encaminhados para o exame de corpo de delito e as crianças ficaram aos cuidados do Conselho Tutelar.

Investigação

O titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, Eduardo Rodovalho, assumirá as investigações do caso a partir da próxima segunda (14).