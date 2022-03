Casamento comunitário quer unir mil casais em Goiânia

A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado reabriu as inscrições para o casamento comunitário abrangendo as Comarcas de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O evento, que ocorrerá de forma presencial, será realizado em 19 de maio (quinta-feira), no Ginásio de Esportes Goiânia Arena. Na ocasião, mil casais terão a oportunidade de realizar o sonho gratuitamente.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário.

A finalidade é legalizar a situação daqueles que vivem em união estável e, especialmente, aos que reconheceram a paternidade de seus filhos por meio do Programa Pai Presente, beneficiando ainda todos que não podem arcar com as despesas decorrentes da oficialização do casamento civil.

Para mais informações ou dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail dpp@tjgo.jus.br. Para a realização do casamento comunitário serão obedecidos os protocolos sanitários, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.