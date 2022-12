Caso Luana Marcelo: Reidimar é indiciado por homicídio qualificado e tentativa de estupro

O ajudante de pedreiro que confessou ter matado a adolescente Luana Marcelo Alves, de 12 anos, foi indiciado por homicídio qualificado, tentativa de estupro e ocultação de cadáver. A Polícia Civil (PC) informou nesta segunda-feira (12) que concluiu as investigações e enviou o inquérito ao Poder Judiciário.

Reidimar Silva Santos é acusado pelo desaparecimento da adolescente no dia 27 de novembro quando ela saiu de casa para ir à padaria, no Setor Madre Germana II, em Goiânia. As investigações foram feitas pela delegada Caroline Borges Braga, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da capital, que alegou que o suspeito confessou o crime.

Os peritos encontraram no dia 29 de novembro um corpo parcialmente carbonizado, enterrado no quintal da casa de Reidimar e coberto por cimento. Após três dias, o exame de DNA feito pela Polícia-Técnico Científica confirmou que se tratava da adolescente. A família velou e sepultou o corpo de Luana no dia 2 de dezembro em uma cerimônia que reuniu diversos amigos e moradores do bairro.

Após mais de 15 dias de investigações, a Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito contra Reidimar e o indiciou por homicídio qualificado, estupro de vulnerável na forma tentada, vilipêndio e ocultação de cadáver. Além disso, informou que remeteu o caso ao Poder Judiciário. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) informou que o processo é sigiloso.

O POPULAR também questionou o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) se recebeu o inquérito e se ofereceu a denúncia contra Reidimar. Em nota, a órgão afirmou que o nome do acusado e os autos referentes ao caso ainda não constam no sistema. “Ao ser concluído, o inquérito é remetido, primeiramente, ao Poder Judiciário, que, por sua vez, remete os autos ao MPGO”, diz trecho da nota.