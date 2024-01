Caso Pedro Lucas: padrasto do menino que desapareceu há mais de dois meses é preso, diz polícia

O padrasto do menino desaparecido Pedro Lucas Santos, de 9 anos, foi preso nesta segunda-feira (8), em Rio Verde. A informação é da Polícia Civil (PC), mas o envolvimento de José Domingos, de 22 anos, no desaparecimento da criança, ainda não foi revelado. O menino foi visto pela última vez saindo da escola, no dia 1º de novembro de 2023.

Em nota, a defesa de José Domingos informou que ainda não teve acesso integral ao processo e das provas colhidas durante toda a investigação. O advogado Felipe Mendes disse que o cliente "sempre negou o cometimento de quaisquer crimes contra seu enteado e colaborou com a investigação, apresentando-se ao delegado de polícia todas as vezes que foi intimado".

O advogado também diz que José Domingos forneceu material genético espontaneamente, além de também permitir acesso irrestrito ao seu aparelho celular. "A Defesa e o representado acreditam na Justiça e confiam que as autoridades encontrarão a melhor resposta ao fato", afirmou.

A Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão preventiva na casa da família, e o homem foi encaminhado para a delegacia. A ordem judicial está disponível no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas a justificativa é sigilosa.

A 4ª Vara Criminal de Rio Verde ainda emitiu um documento de busca e apreensão de documentos, bens e eletrônicos do padrasto. Foi permitida também a quebra de sigilo de dados e histórico telefônico de José Domingos.

Em nota, a PC informa que "os policiais civis estão em diligências complementares neste momento e, portanto, as informações da prisão e desdobramento das investigações só serão repassadas à imprensa amanhã".

Em entrevista ao g1, José Domingos pediu pistas sobre o enteado, cerca de duas semanas após o desaparecimento do menino. “Nós estamos meio abalados pela situação, a gente não esperava isso”, disse no momento.

Família

Grávida de nove meses, a mãe de Pedro Lucas, Elisângela Pereira dos Santos, se emocionou ao falar do desaparecimento do filho, à TV Anhanguera. Ela disse que pensa no filho todos os dias.

"Essa data [de festas de fim de ano] não significou nada, porque meu filho não está. Faz dois meses que ele está desaparecido e não tem pista”, afirmou. Ela tem fé de que ele seja encontrado. “Todos os dias eu penso nele. Eu sempre creio em Deus que meu filho está vivo e vai aparecer”, completou.

Relembre o caso

Segundo a PC, no dia em que Pedro Lucas desapareceu, 1º de novembro de 2023, ele saiu de casa, levou o irmão mais novo até a escola e seguiu para o colégio em que estudava, onde assistiu às aulas.

Depois disso, o menino só foi visto por câmeras de segurança, andando próximo à casa da família. Nas primeiras imagens, ele aparece usando uma regata azul, chinelos e um short.

Na segunda filmagem, Pedro Lucas está na porta de uma mercearia conversando com uma menina que aparenta ter mais ou menos da idade dele. A menina e outros amigos e vizinhos do garoto foram ouvidos pela polícia.

O desaparecimento do menino só foi registrado três dias depois, quando a família procurou a delegacia. O delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, informou que a mãe apresentou duas versões à polícia.

Na primeira, quando disse que o menino havia falado que iria para a casa da avó, alegou ter mentido por medo de perder a guarda dos outros dois filhos. Na segunda versão apresentada, a família disse que Pedro Lucas teria desaparecido enquanto voltava para casa.

Após dois meses, os investigadores trabalham com a hipótese de desaparecimento ou morte, descartando um possível sequestro. De acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento do menino Pedro Lucas, está sendo investigado como homicídio.

No dia 3 de dezembro de 2023, um vereador de Rio Verde, procurou a PC para oferecer R$ 10 mil para quem tivesse notícias do menino. A recompensa para quem tiver informações chegou a R$ 30 mil, segundo o delegado.