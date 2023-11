Caso Pedro Lucas: Polícia Civil descarta envolvimento de familiares com o desaparecimento do menino

A Polícia Civil descartou qualquer envolvimento dos familiares no caso do menino Pedro Lucas Santos, que desapareceu há 27 dias, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O menino de 9 anos foi visto pela última vez saindo da escola, no dia 1º de novembro.

O delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, informou que não foram encontradas evidências de envolvimento da família com o desaparecimento. A mãe e o padrasto foram considerados suspeitos porque houve uma demora no registro da ocorrência.

A investigação afastou consideravelmente o envolvimento de familiares no desaparecimento. Os familiares se tornaram suspeitos após levarem dias para registrar o desaparecimento e o comportamento desidioso com o Pedro Lucas, antes e depois do desaparecimento, mas após alguns dias de investigação, não foram encontradas evidências de envolvimento de familiares”, disse Candeo.

De acordo com o delegado, as investigações continuam e, no momento, estão sendo apuradas duas denúncias acerca do paradeiro de Pedro Lucas. “Outras pessoas foram ouvidas e há duas denúncias sendo apuradas neste momento que ainda demandam de maiores cuidados por enquanto na divulgação, porque podem envolver pessoas sem qualquer envolvimento com Pedro Lucas”, afirmou Adelson Candeo.

Caso Pedro Lucas

Pedro Lucas Santos foi visto pela última vez no dia 1º de novembro. Segundo as investigações, o menino saiu de casa, levou o irmão mais novo até a escola e seguiu para o colégio em que estudava, onde assistiu às aulas. Após isso, ele só foi avistado por câmeras de segurança, andando próximo à casa da família.

Imagens de câmeras de monitoramento da cidade, do dia que Pedro Lucas desapareceu, foram analisadas pela polícia. Em uma filmagem, o menino aparece usando uma regata azul, chinelos e um short, andando próximo à casa da família. Na segunda filmagem, Pedro Lucas está na porta de uma mercearia conversando com uma menina que aparenta ter mais ou menos da idade dele.

A família de Pedro Lucas só procurou a polícia três dias depois do desaparecimento do garoto. De acordo com o delegado Adelson Candeo a mãe chegou a dizer que o menino havia falado que iria para a casa da avó, mas mudou a versão posteriormente. Questionada, a mulher alegou ter mentido porque ficou com receio de perder a guarda dos outros dois filhos.

“A história de que a criança tinha pedido para ir para a casa da avó não era verdade. E na delegacia eles confirmaram que mentiram. Questionados sobre o porquê mentiram, eles disseram que ficaram com receio de perder a guarda dos outros dois filhos. Acreditamos que ele possa ter fugido de casa por conta de alguma desavença”, disse o delegado.

Na segunda versão apresentada, a família disse que Pedro Lucas teria desaparecido enquanto voltava para casa. Diante disso, o delegado pontuou que não descarta a possibilidade de ele ter fugido por conta de alguma desavença. A linha de investigação, no entanto, ainda não foi confirmada.