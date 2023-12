Caso Pedro Lucas: Polícia faz perícia na casa da família do menino que está desaparecido há 45 dias

A Polícia Científica fez uma perícia na casa da família de Pedro Lucas, de 9 anos, em busca de evidências que levem ao paredeiro do menino que está desaparecido há quase 50 dias, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Ao Daqui, o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, disse que o material foi coletado com o uso de reagentes químicos e será encaminhado para Goiânia.

"Foi feito um exame de busca de evidências. É um exame pericial muito comum em casos de homicício. Neste caso, nós não temos corpo, mas temos o local onde o menino vivia e possivelmente onde pode ter acontecido alguma coisa com ele", explica o delegado.

A perícia foi realizada na nesta segunda-feira (18). A Polícia Científica informou que vestígios foram encontrados no local, mas ainda não é possível dizer se há alguma ligação com o desaparecimento de Pedro Lucas. Ainda não há um prazo definido para saírem os resultados da perícia.

Relembre o caso

Pedro Lucas Santos foi visto pela última vez no dia 1º de novembro. De acordo com o delegado, o menino saiu de casa para levar o irmão mais novo de 6 anos de idade, até a escola. Depois das aulas, o menino só foi avistado por câmeras de segurança, andando próximo à casa da família.

Imagens de câmeras de monitoramento da cidade, do dia que Pedro Lucas desapareceu, foram analisadas pela polícia. Em uma filmagem, o menino aparece usando uma regata azul, chinelos e um short, andando próximo à casa da família. Na segunda filmagem, Pedro Lucas está na porta de uma mercearia conversando com uma menina que aparenta ter mais ou menos da idade dele.