Caso Pedro Lucas: valor de recompensa para quem tiver informações do menino desaparecido aumenta

A recompensa para quem tiver informações que levem ao menino Pedro Lucas, que desapareceu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, sobe para R$ 30 mil. A informação foi confirmada pelo delegado Adelson Candeo nesta segunda-feira (11).

No dia 3 de dezembro um vereador de Rio Verde, na região sudoeste do estado, procurou a Polícia Civil (PC) para oferecer R$ 10 mil para quem tivesse notícias do menino desaparecido. Agora, o mesmo vereador aumentou a recompensa, disse a polícia.

"O verador que estava oferecendo a recompensa aumentou para R$ 30 mil a respeito de qualquer notícia que leve ao encontro do menino", disse o delegado. Ainda segundo Adelson, pelo canal destinado a receber informações que possam ajudar a polícia chegar no paradeiro de Pedro Lucas, até o momento não chegou nada.

Entenda o caso

Pedro Lucas Santos foi visto pela última vez no dia 1º de novembro. Segundo as investigações, o menino saiu de casa, levou o irmão mais novo até a escola e seguiu para a escola em que estudava, onde assistiu às aulas. Após isso, o menino só foi avistado por câmeras de segurança, andando próximo à casa da família.

Imagens de câmeras de monitoramento da cidade, do dia que Pedro Lucas desapareceu, foram analisadas pela polícia. Em uma filmagem, o menino aparece usando uma regata azul, chinelos e um short, andando próximo à casa da família. Na segunda filmagem, Pedro Lucas está na porta de uma mercearia conversando com uma menina que aparenta ter mais ou menos da idade dele.

A menina já foi ouvida sobre o caso com o auxílio de uma psicóloga.

A família de Pedro Lucas só procurou a polícia três dias depois do desaparecimento do garoto. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, a mãe chegou a dizer que o menino havia falado que iria para a casa da avó, mas mudou a versão posteriormente. Questionada, a mulher alegou ter mentido porque ficou com receio de perder a guarda dos outros dois filhos.

“A história de que a criança tinha pedido para ir para a casa da avó não era verdade. E na delegacia eles confirmaram que mentiram. Questionados sobre o porquê mentiram, eles disseram que ficaram com receio de perder a guarda dos outros dois filhos. Acreditamos que ele possa ter fugido de casa por conta de alguma desavença”, disse o delegado.

De acordo com a PC, a investigação segue considerando a hipótese do menino ainda estar desaparecido quanto dele ter sido morto. A possibilidade de Pedro Lucas ter fugido em razão de uma briga com a família também é considerada.

Familiares, vizinhos e amigos de Pedro Lucas já foram ouvidos e os policiais também já verificaram imagens e denúncias sobre o possível paradeiro do menino.