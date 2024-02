Catador de recicláveis é preso suspeito de matar três pessoas, arrancar o coração e beber o sangue

Um catador de recicláveis foi preso suspeito de matar três pessoas em Goiânia. A Polícia Civil detalhou que recebeu uma denúncia anônima que informava que o homem chegou a arrancar o coração e beber o sangue das vítimas.

"A denúncia diz que ele é uma pessoa perigosa, gostava de matar, beber o sangue e em algumas situações até tirar o coração das vítimas. As investigações estão em andamento para poder confirmar ou não essas questões", afirmou o delegado responsável pelo caso, Marcus Cardoso.

Por não ter o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que se posicionasse até a última atualização desta matéria.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes aconteceram em dezembro de 2023 e fevereiro deste ano, mas o suspeito foi preso no último domingo (25). “No dia 16 de dezembro encontramos o primeiro corpo. No dia 23 de dezembro encontramos o segundo corpo e no dia 11 de fevereiro encontramos o terceiro", informou o delegado.

Segundo Marcus Cardoso, o suspeito confessou apenas um dos homicídios, mas denúncias anônimas apontam que ele teria uma lista com cinco nomes de pessoas que iria matar.

“Ele usa a vulnerabilidade das pessoas por serem moradores de rua e o fato delas serem usuárias de drogas para atraí-las e matá-las. Após matar as vítimas, ele as transportava no carrinho de reciclagem, enroladas em lençóis, e depois desovava esses corpos em região de mata ", pontuou o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, pelas vítimas se tratarem de moradores em situação de rua, as mesmas ainda não foram identificadas. As investigações seguem, também no sentido de identificar se existem outras possíveis vítimas.

Segundo o delegado, em um dos endereços do suspeito, a Polícia Científica usou a substância luminol e encontrou uma grande quantidade de sangue. O material foi coletado e será confrontado com o DNA das vítimas, a fim de verificar qual delas foi morta dentro da residência dele.

Conforme a Polícia Civil, o suspeito, que já responde por homicídio, abandono material e tortura, se confirmados os três homicídios, poderá responder por triplo homicídio qualificado, que se dá por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas.